Bir Dönemin “Mankenler Kralı” Engin Koç'un Şimdiki Hayatı Şaşırttı!
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Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
Bir zamanlar podyumların aranan ismiydi. “Mankenler Kralı” seçildikten sonra sinema ve dizilerde de rol alan Engin Koç, şimdi Sivas'taki baba ocağında geçirdiği günlerle konuşuluyor. Köyüne kendine ait bir ev yaptıran Koç, ailesiyle burada vakit geçirip bahçesinde toprakla uğraşıyor. Sabah'ın haberine göre, 67 yaşındaki eski modelin son görüntüsü de yıllar içindeki değişimini yeniden gündeme taşıdı.
Kaynak: Sabah
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Engin Koç'un hikayesi podyumda başladı!
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Podyumdan setlere geçti ama mesleğe kapıyı kapatmadı.
Baba ocağı Sivas'a kendi anahtarıyla dönmek istemiş.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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