Bir Dönemin “Mankenler Kralı” Engin Koç'un Şimdiki Hayatı Şaşırttı!

Bugün eski bir defile fotoğrafına denk gelseniz Engin Koç'u hatırlamamanız zor. Uzun yıllar podyumlarda boy gösteren Koç, Türkiye'de erkek mankenlerin sayılı olduğu bir dönemde adını duyurdu. Üstelik bu yolculuk çok genç yaşta başladı.

1959'da İstanbul'da doğan, ailesi Sivaslı olan Koç, 16 yaşında mankenliğe adım attı. 1976'da Saklambaç gazetesinin düzenlediği “Mankenler Kralı” yarışmasını kazandı. Jüride Ajda Pekkan, Cüneyt Arkın, Seyyal Taner ve Sezen Cumhur Önal gibi isimlerin bulunduğu yarışmadaki birinciliği, kariyerinin dönüm noktası oldu. Ardından yıllarca defilelerde yer aldı; kendi anlatımına göre yurt dışında da Türkiye'yi temsil etti.

Koç için mankenliğin yeri bugün de ayrı. Sinema ve dizilerde oynamış olsa da verdiği röportajda mankenliği “ilk göz ağrısı” olarak anlatıyor. Bir dönemin podyum yıldızını yıllar sonra yeniden konuşmamızın nedeni ise bu kez bir defile değil, köyde kurduğu yaşam. Sabah’ın haberine göre, Koç çocukluğundan beri gidip geldiği Sivas’taki köyüne artık kendine ait bir ev yaptırdı.