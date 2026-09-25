Kremleri Bırakıp Tek Bir Sebzeye Yöneldiler: Cilde Gerçek Etkisi Ortaya Çıktı

Bamya, Türk mutfağında daha çok zeytinyağlı ya da etli yemekleriyle bilinir. Son aylarda ise tencereden çıkıp bardağa girdi. TikTok ve Instagram'daki videolarda bamyayı gece boyunca suda bekletip sabah içen kullanıcılar, cildlerinin daha parlak ve dolgun göründüğünü anlatıyor. Bazı paylaşımlar işi '5 yaş gençleşme' vaadine kadar götürüyor.

Bu ilginin arkasında bamyanın besin değeri var. Sebze; C vitamini, K vitamini, folat, magnezyum ve polifenol adı verilen antioksidan bileşikler açısından zengin. C vitamini cilde sıkılık veren kolajenin üretiminde görev alıyor, antioksidanlar ise hücreleri serbest radikallerin yıpratıcı etkisine karşı korumaya yardımcı oluyor.

Bamyayı kestiğinizde ortaya çıkan kaygan dokunun kaynağı, müsilaj denen suda çözünen lifler. Pektin ve benzeri polisakkaritlerden oluşan bu lifler, bamya suda bekletildiğinde suya geçiyor ve içeceğe o tanıdık kıvamını veriyor.