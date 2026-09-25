Kremleri Bırakıp Tek Bir Sebzeye Yöneldiler: Cilde Gerçek Etkisi Ortaya Çıktı
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Sabah aç karnına bir bardak bamya suyu... Sosyal medyada '5 yaş gençleştiriyor' iddiasıyla yayılan bu içecek, pahalı kremlere doğal bir alternatif olarak sunuluyor. Peki mutfakta birkaç saatte hazırlanan bu jelimsi su cilde gerçekten ışıltı kazandırıyor mu? Bamyanın içeriği umut verici olsa da tablo, paylaşımlarda anlatıldığı kadar net değil.
Kaynak: Vogue Türkiye
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Bamyanın jelimsi dokusunun sırrı müsilaj adlı liflerde saklı
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Cilde etkisi doğrudan değil, bağırsak üzerinden geliyor
Bamya suyuna özel bir bilimsel çalışma henüz yok
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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