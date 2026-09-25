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Kremleri Bırakıp Tek Bir Sebzeye Yöneldiler: Cilde Gerçek Etkisi Ortaya Çıktı

Kremleri Bırakıp Tek Bir Sebzeye Yöneldiler: Cilde Gerçek Etkisi Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 10:30
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Sabah aç karnına bir bardak bamya suyu... Sosyal medyada '5 yaş gençleştiriyor' iddiasıyla yayılan bu içecek, pahalı kremlere doğal bir alternatif olarak sunuluyor. Peki mutfakta birkaç saatte hazırlanan bu jelimsi su cilde gerçekten ışıltı kazandırıyor mu? Bamyanın içeriği umut verici olsa da tablo, paylaşımlarda anlatıldığı kadar net değil.

Kaynak: Vogue Türkiye

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Bamyanın jelimsi dokusunun sırrı müsilaj adlı liflerde saklı

Bamyanın jelimsi dokusunun sırrı müsilaj adlı liflerde saklı

Bamya, Türk mutfağında daha çok zeytinyağlı ya da etli yemekleriyle bilinir. Son aylarda ise tencereden çıkıp bardağa girdi. TikTok ve Instagram'daki videolarda bamyayı gece boyunca suda bekletip sabah içen kullanıcılar, cildlerinin daha parlak ve dolgun göründüğünü anlatıyor. Bazı paylaşımlar işi '5 yaş gençleşme' vaadine kadar götürüyor.

Bu ilginin arkasında bamyanın besin değeri var. Sebze; C vitamini, K vitamini, folat, magnezyum ve polifenol adı verilen antioksidan bileşikler açısından zengin. C vitamini cilde sıkılık veren kolajenin üretiminde görev alıyor, antioksidanlar ise hücreleri serbest radikallerin yıpratıcı etkisine karşı korumaya yardımcı oluyor.

Bamyayı kestiğinizde ortaya çıkan kaygan dokunun kaynağı, müsilaj denen suda çözünen lifler. Pektin ve benzeri polisakkaritlerden oluşan bu lifler, bamya suda bekletildiğinde suya geçiyor ve içeceğe o tanıdık kıvamını veriyor.

Cilde etkisi doğrudan değil, bağırsak üzerinden geliyor

Cilde etkisi doğrudan değil, bağırsak üzerinden geliyor

Bamya suyunu savunanların en güçlü dayanağı 'bağırsak-cilt ekseni' olarak bilinen ilişki. Bağırsaktaki bakteri dengesi bozulduğunda bunun ciltte matlık, kuruluk ya da sivilce olarak kendini gösterebildiği uzun süredir araştırılıyor. Bamyadaki çözünür lifler de prebiyotik gibi davranarak yararlı bağırsak bakterilerini besleyebiliyor.

Bu konuda laboratuvar verileri de mevcut. Food Hydrocolloids dergisinde yayımlanan bir çalışmada, bamyadan elde edilen pektin türü bir polisakkaritin insan dışkı örnekleriyle yapılan fermantasyon deneyinde bağırsak mikrobiyotasının bileşimini değiştirdiği ve kısa zincirli yağ asidi üretimini artırdığı görüldü.

İnsan çalışmaları ise daha çok metabolik sağlığa odaklanıyor. British Journal of Nutrition'da 2025'te yayımlanan meta-analiz, 770 katılımcının yer aldığı 12 randomize kontrollü çalışmayı bir araya getirdi. Bamya takviyesinin açlık kan şekeri, HbA1c, LDL kolesterol ve vücut ağırlığında anlamlı düşüş sağladığı belirlendi. Ancak bu çalışmalarda bamya suyu değil; bamya tozu, ekstresi ya da bamyanın kendisi kullanıldı. Cilt üzerindeki etki ise hiç ölçülmedi.

Bamya suyuna özel bir bilimsel çalışma henüz yok

Bamya suyuna özel bir bilimsel çalışma henüz yok

Vogue Türkiye'nin aktardığına göre bamya suyuna özgü bilimsel araştırmalar oldukça sınırlı. Bamyadaki lif, vitamin ve antioksidanların ne kadarının suya geçtiği bilinmiyor. Yani içeceğin sebzenin kendisiyle aynı faydayı sağlayıp sağlamadığı da belirsiz. Cilt parlaklığı, hormon dengesi ya da doğurganlıkla ilgili iddiaların büyük kısmı kişisel deneyimlere dayanıyor.

Denemek isteyenler için tarif basit: 4-6 taze bamyanın uçlarını kesip ikiye bölün, 200-250 ml içme suyuna koyun ve buzdolabında 8-12 saat bekletin. Bamyaları süzdükten sonra kalan su içiliyor. Hassas sindirim sistemi olanlarda fazla tüketim şişkinlik ve gaza yol açabiliyor. K vitamini içeriği nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullananların düzenli tüketimden önce doktoruna danışması öneriliyor.

Bamya suyu bir kremin ya da dermatolojik tedavinin yerini tutmuyor. Mevsiminde bamyayı sofraya daha sık getirmek, lifinden ve vitaminlerinden faydalanmanın hâlâ en sağlam yolu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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