Theo James'in The White Lotus İtirafı Yeniden Gündemde: Çıplak Sahnedeki Protezin Perde Arkasını Anlattı!

Theo James'e Emmy adaylığı getiren Cameron rolünün akıllarda kalan anlarından biri, dizinin ilk bölümündeki o meşhur sahneydi. James, Jimmy Fallon'ın programında bu tür sahnelere girmeden önce yönetmen ve yapımcılarla konuştuğunu, kendisine sahnede protez kullanılacağının söylendiğini anlattı. Makyaj ekibinden tek ricası, protezin dikkat dağıtmaması ve karakterin sıradan biri gibi görünmesiydi. Oyuncuya göre sahnenin odağı bu detay değil, karakterler arasındaki güç ilişkisiydi.

Sete gelindiğinde ise karşısına beklediğinden çok daha iddialı bir protez çıktı. James o anki şaşkınlığını programda esprili bir dille anlattı. İlk çekilen versiyonun fazla bulunduğunu, yayına daha ölçülü bir çekimin girdiğini de ekledi.