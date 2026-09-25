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Theo James'in The White Lotus İtirafı Yeniden Gündemde: Çıplak Sahnedeki Protezin Perde Arkasını Anlattı!

Theo James'in The White Lotus İtirafı Yeniden Gündemde: Çıplak Sahnedeki Protezin Perde Arkasını Anlattı!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
25.09.2026 - 10:55 Son Güncelleme: 25.09.2026 - 10:57
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The White Lotus'un ikinci sezonunda Cameron Sullivan'ı canlandıran Theo James'in dizideki çıplak sahneye dair anlattıkları sosyal medyada yeniden gündem oldu. Oyuncunun Aralık 2022'de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'da yaptığı açıklamalar bir kez daha çok konuşuldu. James o programda sahne için kullanılan protezin sete geldiği anı ve aslında ne istediğini tek tek anlatmıştı.

Kaynak: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

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Theo James, Downton Abbey'deki Kemal Pamuk'tan The White Lotus'la gelen Emmy adaylığına uzanan bir kariyere sahip.

Theo James, Downton Abbey'deki Kemal Pamuk'tan The White Lotus'la gelen Emmy adaylığına uzanan bir kariyere sahip.

1984'te İngiltere'nin High Wycombe kentinde doğan Theo James, Nottingham Üniversitesi'nde felsefe okuduktan sonra Bristol Old Vic Tiyatro Okulu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Türk izleyicinin aklında en çok kalan rollerinden biri, Downton Abbey'in ilk sezonunda canlandırdığı Türk diplomat Kemal Pamuk'tu. Asıl çıkışını 2014'te başlayan Divergent serisindeki Tobias 'Four' Eaton rolüyle yaptı. Underworld filmleri ve Sanditon dizisinin ardından The White Lotus'un 2022'de yayınlanan ikinci sezonundaki Cameron performansı ona Emmy adaylığı getirdi. Son dönemde Guy Ritchie imzalı Netflix dizisi The Gentlemen ve Stephen King uyarlaması The Monkey ile izleyici karşısına çıktı.

Emmy adaylığı getiren rolün en çok konuşulan sahnesinde James'i sette büyük bir sürpriz bekliyordu.

Emmy adaylığı getiren rolün en çok konuşulan sahnesinde James'i sette büyük bir sürpriz bekliyordu.

Theo James'e Emmy adaylığı getiren Cameron rolünün akıllarda kalan anlarından biri, dizinin ilk bölümündeki o meşhur sahneydi. James, Jimmy Fallon'ın programında bu tür sahnelere girmeden önce yönetmen ve yapımcılarla konuştuğunu, kendisine sahnede protez kullanılacağının söylendiğini anlattı. Makyaj ekibinden tek ricası, protezin dikkat dağıtmaması ve karakterin sıradan biri gibi görünmesiydi. Oyuncuya göre sahnenin odağı bu detay değil, karakterler arasındaki güç ilişkisiydi.

Sete gelindiğinde ise karşısına beklediğinden çok daha iddialı bir protez çıktı. James o anki şaşkınlığını programda esprili bir dille anlattı. İlk çekilen versiyonun fazla bulunduğunu, yayına daha ölçülü bir çekimin girdiğini de ekledi.

Aubrey Plaza ise aynı sahneyi Theo James'ten bambaşka bir şekilde anlattı.

Aubrey Plaza ise aynı sahneyi Theo James'ten bambaşka bir şekilde anlattı.

O sahnede Harper karakteriyle James'in karşısında yer alan Aubrey Plaza, olayı farklı hatırlıyor. Şubat 2025'te The Drew Barrymore Show'a konuk olan Plaza, protezi James'in kendisinin seçtiğini söyledi ve 'Erkekler bu konularda çok tuhaf' diye ekledi.

Aynı sahneye dair iki farklı anlatım, eski röportajın yeniden paylaşılmasıyla yan yana gelmiş oldu.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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