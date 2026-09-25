Theo James'in The White Lotus İtirafı Yeniden Gündemde: Çıplak Sahnedeki Protezin Perde Arkasını Anlattı!
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The White Lotus'un ikinci sezonunda Cameron Sullivan'ı canlandıran Theo James'in dizideki çıplak sahneye dair anlattıkları sosyal medyada yeniden gündem oldu. Oyuncunun Aralık 2022'de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'da yaptığı açıklamalar bir kez daha çok konuşuldu. James o programda sahne için kullanılan protezin sete geldiği anı ve aslında ne istediğini tek tek anlatmıştı.
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Theo James, Downton Abbey'deki Kemal Pamuk'tan The White Lotus'la gelen Emmy adaylığına uzanan bir kariyere sahip.
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Emmy adaylığı getiren rolün en çok konuşulan sahnesinde James'i sette büyük bir sürpriz bekliyordu.
Aubrey Plaza ise aynı sahneyi Theo James'ten bambaşka bir şekilde anlattı.
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