Rakibi Şahla Kaleyi Aynı Anda Oynattı Sandı: Chess.com'dan Rok Şikâyetine İronik Özür
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünyanın en büyük çevrim içi satranç platformu Chess.com'un Türkçe hesabı, bu kez bir kullanıcı şikâyetine verdiği yanıtla gündemde. 24 Eylül sabahı 'Özür dileriz' notuyla paylaşılan ve resmi bir açıklama görünümündeki metin, platformun baş satranç sorumlusu IM Danny Rensch imzasını taşıyor. Metne göre Sertacyenn adlı bir kullanıcı, oyunda rakibinin şahı ve kaleyi aynı anda oynatabildiğini fark etmiş ve durumu büyük harflerle, sansürlenmesi gereken bir kelimeyle platforma bildirmiş. Ciddi bir hata duyurusu gibi başlayan açıklama, satranç bilenlerin daha ilk satırda yakaladığı bir detay sayesinde kısa sürede X'te yayıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kullanıcının hata sandığı hamle, satrancın en bilinen kurallarından biri olan rok çıktı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın