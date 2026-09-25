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Rakibi Şahla Kaleyi Aynı Anda Oynattı Sandı: Chess.com'dan Rok Şikâyetine İronik Özür

Rakibi Şahla Kaleyi Aynı Anda Oynattı Sandı: Chess.com'dan Rok Şikâyetine İronik Özür

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.09.2026 - 11:20
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Dünyanın en büyük çevrim içi satranç platformu Chess.com'un Türkçe hesabı, bu kez bir kullanıcı şikâyetine verdiği yanıtla gündemde. 24 Eylül sabahı 'Özür dileriz' notuyla paylaşılan ve resmi bir açıklama görünümündeki metin, platformun baş satranç sorumlusu IM Danny Rensch imzasını taşıyor. Metne göre Sertacyenn adlı bir kullanıcı, oyunda rakibinin şahı ve kaleyi aynı anda oynatabildiğini fark etmiş ve durumu büyük harflerle, sansürlenmesi gereken bir kelimeyle platforma bildirmiş. Ciddi bir hata duyurusu gibi başlayan açıklama, satranç bilenlerin daha ilk satırda yakaladığı bir detay sayesinde kısa sürede X'te yayıldı.

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Kullanıcının hata sandığı hamle, satrancın en bilinen kurallarından biri olan rok çıktı

Kullanıcının hata sandığı hamle, satrancın en bilinen kurallarından biri olan rok çıktı

Kullanıcının 'açık' diye bildirdiği şey aslında satrancın en bilinen kurallarından biri olan rok. Bu hamlede şah, kaleye doğru iki kare ilerliyor, kale de şahın üzerinden atlayıp hemen yanına yerleşiyor. Satrançta tek hamlede iki taşın birden oynandığı başka bir durum yok; bu yüzden kuralı bilmeyen biri için ekranda gerçekten bir yazılım hatası gibi görünebiliyor.

Rok atabilmek için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Şah ve ilgili kale oyun boyunca hiç oynamamış olmalı, ikisinin arasında başka taş bulunmamalı, şah o anda tehdit altında olmamalı ve geçeceği karelerden biri rakip taşların kontrolünde bulunmamalı. Şah tarafına yapılana kısa rok, vezir tarafına yapılana uzun rok deniyor.

Chess.com ise durumu düzeltmek yerine üstüne gitmeyi seçmiş. Metinde kullanıcı 'kibar' diye anılıyor, bildirimin 'son derece zarif bir dille' yapıldığı vurgulanıyor. Rok ise 'sinsi ve ahlaksız bir hamle' ilan ediliyor. Açıklama, 'hileci taşlar' hapse girip rating puanları hak sahiplerine iade edilene kadar platforma rahat olmayacağı sözüyle bitiyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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