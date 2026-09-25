Rakibi Şahla Kaleyi Aynı Anda Oynattı Sandı: Chess.com'dan Rok Şikâyetine İronik Özür

Kullanıcının 'açık' diye bildirdiği şey aslında satrancın en bilinen kurallarından biri olan rok. Bu hamlede şah, kaleye doğru iki kare ilerliyor, kale de şahın üzerinden atlayıp hemen yanına yerleşiyor. Satrançta tek hamlede iki taşın birden oynandığı başka bir durum yok; bu yüzden kuralı bilmeyen biri için ekranda gerçekten bir yazılım hatası gibi görünebiliyor.

Rok atabilmek için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Şah ve ilgili kale oyun boyunca hiç oynamamış olmalı, ikisinin arasında başka taş bulunmamalı, şah o anda tehdit altında olmamalı ve geçeceği karelerden biri rakip taşların kontrolünde bulunmamalı. Şah tarafına yapılana kısa rok, vezir tarafına yapılana uzun rok deniyor.

Chess.com ise durumu düzeltmek yerine üstüne gitmeyi seçmiş. Metinde kullanıcı 'kibar' diye anılıyor, bildirimin 'son derece zarif bir dille' yapıldığı vurgulanıyor. Rok ise 'sinsi ve ahlaksız bir hamle' ilan ediliyor. Açıklama, 'hileci taşlar' hapse girip rating puanları hak sahiplerine iade edilene kadar platforma rahat olmayacağı sözüyle bitiyor.