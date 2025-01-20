Dünyanın En Büyük Satranç Topluluğundan Fenerbahçe'nin Dusan Tadic Paylaşımına Yanıt
Dünyanın En Büyük Satranç Topluluğundan Fenerbahçe'nin Dusan Tadic Paylaşımına Yanıt
Fenerbahçe, Adana Demirspor galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı satranç temalı paylaşımla yıldız futbolcusu Dusan Tadic'i yere göğe sığdıramadı. Sarı-lacivertli kulübe hiç ummadığı bir yerden cevap geldi.
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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın puan kaybettiği 20. haftada Adana Demirspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
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Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikte noktalanırken maçı çözen isim 66'da oyuna giren Dusan Tadic oldu.
Sırp futbolcu, beş dakikada iki asist yaparak galibiyette önemli rol oynadı.
Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından tecrübeli oyuncusunu satranç temalı bir fotoğrafla paylaştı ve şunları söyledi 👇
180 milyon kullanıcı ile dünyanın en büyük satranç topluluğu olduğunu ifade eden satranç sitesinden yanıt geldi. 👇
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Peki neden böyle bir paylaşımda bulunuldu? Çünkü Fenerbahçe'nin kullandığı görselde 7x6'lik bir oyun tahtası ve üç fil, dört kale görünmekte.
Doğrusuysa şöyle: Satranç tahtası, toplamda 64 kareden oluşur. Bu kareler, 8x8'lik bir ızgara şeklinde düzenlenmiştir. Her oyuncunun 2 adet fili ve karesi vardır.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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