Sakatlığıyla Korkutan Kenan Yıldız İtalyanlara Türkçe'yi Söktürdü

İtalya Seri A'nın dev ekibi Juventus'ta forma giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız, performansıyla tüm futbolseverlerin hayranlıkla izlediği bir isim haline geldi. Henüz kariyerinin başında olmasında rağmen siyah-beyazlı ekibin 10 numaralı formasını sırtına geçiren Yıldız, öyle görünüyor ki ülkeye Türkçe öğretecek.