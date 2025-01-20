Sakatlığıyla Korkutan Kenan Yıldız İtalyanlara Türkçe'yi Söktürdü
Sakatlığıyla Korkutan Kenan Yıldız İtalyanlara Türkçe'yi Söktürdü
İtalya Seri A'nın dev ekibi Juventus'ta forma giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız, performansıyla tüm futbolseverlerin hayranlıkla izlediği bir isim haline geldi. Henüz kariyerinin başında olmasında rağmen siyah-beyazlı ekibin 10 numaralı formasını sırtına geçiren Yıldız, öyle görünüyor ki ülkeye Türkçe öğretecek.
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Juventus'un Milan'ı 2-0'la geçtiği mücadeleye ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, karşılaşmanın ikinci yarısının ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
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19 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçını kaçıracağı paylaşılmıştı.
Milli oyuncumuzun son durumuna dair resmi bir açıklama yapılmazken kulübün haberlerini sosyal medyadan aktaran Forza Juventus, Türkçe paylaşımda bulundu.
Kenan için "Geri döndü, çok teşekkür ederim sana ya rabbim. 🥹🤲" dedi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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