Islıklara Karşı Dünya Kupası: Lionel Messi Rakip Tribünlere Unutamayacakları Bir Mesaj Verdi
Islıklara Karşı Dünya Kupası: Lionel Messi Rakip Tribünlere Unutamayacakları Bir Mesaj Verdi
Geçtiğimiz yıllarda Avrupa futbolundan uzaklaşma kararı alan Lionel Messi, MLS ekiplerinden Inter Miami'ye imza atmıştı. David Beckham'ın başkanlık koltuğunda oturduğu kulübün yıldız ismi, Club America ile oynadıkları maçta kendisini ıslıklayan rakip takım taraftarlarına tepki gösterdi.
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Inter Miami, hazırlık maçında Meksika'nın Club America takımı ile karşı karşıya geldi.
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Maçın 90 dakikası 2-2'lik beraberlikle noktalandı.
Kazananı penaltıların belirlediği mücadele galibiyet 3-2'lik skorla Inter Miami'nin oldu.
Messi, takımının ilk golünü kaydettikten sonra kendisini ıslıklayan Meksikalı seyircilere göndermede bulundu.
"Bizde üç Dünya Kupası var, sizde sıfır." dedi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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