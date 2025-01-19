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Süper Lig'e Gelen Yabancı VAR Hakemleri Ne Kadar Kazanıyor?

Süper Lig'e Gelen Yabancı VAR Hakemleri Ne Kadar Kazanıyor?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.01.2025 - 12:48

Süper Lig kulüplerinin talebi doğrultusunda TFF tarafından hayata geçirilen yabancı VAR hakemi uygulamasının maliyeti ortaya çıktı. Yabancı hakemlerin, yerli hakemlere kıyasla iki kat daha yüksek maaşlar aldığı iddia ediliyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki hakem tartışmalarını azaltmak amacıyla VAR'da görev alan hakemlerin artık yabancı isimler olacağını duyurmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki hakem tartışmalarını azaltmak amacıyla VAR'da görev alan hakemlerin artık yabancı isimler olacağını duyurmuştu.

20. haftanın ilk maçı olan Hatayspor - Galatasaray maçında bu karar uygulanmıştı.

20. haftanın ilk maçı olan Hatayspor - Galatasaray maçında bu karar uygulanmıştı.

Mücadeleye Belçikalı Jan Boterberg görevlendirilmişti.

Mücadeleye Belçikalı Jan Boterberg görevlendirilmişti.

Yabancı hakemlerin Türk hakemlerinden iki kat daha fazla ücret aldığı iddia edildi.

Yabancı hakemlerin Türk hakemlerinden iki kat daha fazla ücret aldığı iddia edildi.

Sözcü'nün haberine göre, yerli VAR hakemleri maç başına 26 bin TL (yaklaşık 710 Euro) kazanırken, yabancılara maç 1400 euro (yaklaşık 51 bin TL) ücret ödeniyor.

Sözcü'nün haberine göre, yerli VAR hakemleri maç başına 26 bin TL (yaklaşık 710 Euro) kazanırken, yabancılara maç 1400 euro (yaklaşık 51 bin TL) ücret ödeniyor.

Kaynak

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Yol masrafları da federasyon tarafından karşılanıyor.

Yol masrafları da federasyon tarafından karşılanıyor.

Bu doğrultuda Hatayspor - Galatasaray maçında görevlendirilen Boterberg, Gaziantep FK-Bodrum maçına da atandı ve 2400 euroyu, yaklaşık dört asgari ücreti iki maçta cebine koymuş oldu.

Bu doğrultuda Hatayspor - Galatasaray maçında görevlendirilen Boterberg, Gaziantep FK-Bodrum maçına da atandı ve 2400 euroyu, yaklaşık dört asgari ücreti iki maçta cebine koymuş oldu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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