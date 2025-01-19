Tümer Metin, Sergen Yalçın'ın Futbolcuyken Kendi Maçına Bahis Oynadığını İddia Etti
Tümer Metin, Sergen Yalçın'ın Futbolcuyken Kendi Maçına Bahis Oynadığını İddia Etti
Yorumlarıyla Türk futbolunun en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Sergen Yalçın hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tümer Metin, canlı yayında eski takım arkadaşı Yalçın'ın futbolculuk döneminde oynadığı maça bahis yaptığını belirtti.
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Ersin Düzen'in sunuculuğunu yaptığı, Tümer Metin ve Ümit Karan'ın konuğu olduğu Kale Arkası programı Beşiktaş - Samsunspor maçının ardından seyirciyle buluştu.
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Metin, programın başında Sergen Yalçın ile komik olduğunu düşündüğü bir anısını anlattı. Yalçın'ın kendi maçına bahis oynadığını iddia etti.
Düzen, "Sanmıyorum. Kendi maçı değildir." diyerek, durumu toparlamaya çalıştı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Tümer'in anlattıkları bana geçti! Sergen'in yapamayacağı rezillik yok
Fıkrasına gülünmeyen adam
kendi galibiyetine oynadığı sürece sorun yok bence