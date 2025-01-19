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Tümer Metin, Sergen Yalçın'ın Futbolcuyken Kendi Maçına Bahis Oynadığını İddia Etti

Tümer Metin, Sergen Yalçın'ın Futbolcuyken Kendi Maçına Bahis Oynadığını İddia Etti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.01.2025 - 11:40

Yorumlarıyla Türk futbolunun en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Sergen Yalçın hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tümer Metin, canlı yayında eski takım arkadaşı Yalçın'ın futbolculuk döneminde oynadığı maça bahis yaptığını belirtti.

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Ersin Düzen'in sunuculuğunu yaptığı, Tümer Metin ve Ümit Karan'ın konuğu olduğu Kale Arkası programı Beşiktaş - Samsunspor maçının ardından seyirciyle buluştu.

Ersin Düzen'in sunuculuğunu yaptığı, Tümer Metin ve Ümit Karan'ın konuğu olduğu Kale Arkası programı Beşiktaş - Samsunspor maçının ardından seyirciyle buluştu.

Metin, programın başında Sergen Yalçın ile komik olduğunu düşündüğü bir anısını anlattı. Yalçın'ın kendi maçına bahis oynadığını iddia etti.

Metin, programın başında Sergen Yalçın ile komik olduğunu düşündüğü bir anısını anlattı. Yalçın'ın kendi maçına bahis oynadığını iddia etti.

Düzen, "Sanmıyorum. Kendi maçı değildir." diyerek, durumu toparlamaya çalıştı.

Düzen, "Sanmıyorum. Kendi maçı değildir." diyerek, durumu toparlamaya çalıştı.

İşte o anlar 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Ali DİNÇ

Tümer'in anlattıkları bana geçti! Sergen'in yapamayacağı rezillik yok

Melih Ulutaş

Fıkrasına gülünmeyen adam

S

kendi galibiyetine oynadığı sürece sorun yok bence