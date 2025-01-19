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Altay'ın Kurtardığı Penaltı Sonrasında İngiliz Ailenin Evinde Ortalık Karıştı

Altay'ın Kurtardığı Penaltı Sonrasında İngiliz Ailenin Evinde Ortalık Karıştı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.01.2025 - 10:52

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ta forma giyen milli kalecimiz Altay Bayındır'ın Arsenal maçındaki penaltı kurtarışları, tüm ülkede hatta dünyada büyük yankı uyandırmıştı. 26 yaşındaki file bekçisinin müthiş performansı, bir İngiliz ailede ortalığı karıştırmış.

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İngiltere’nin en köklü turnuvası olan FA Cup’ta Arsenal ile Manchester United, 4. tur müsabakasında karşı karşıya gelmişti.

İngiltere’nin en köklü turnuvası olan FA Cup’ta Arsenal ile Manchester United, 4. tur müsabakasında karşı karşıya gelmişti.

Ligde forma şansı bulamayan milli kaleci Altay Bayındır, mücadeleye 11'de başlamış, iki penaltı kurtararak takımını bir üst tura taşımıştı.

Ligde forma şansı bulamayan milli kaleci Altay Bayındır, mücadeleye 11'de başlamış, iki penaltı kurtararak takımını bir üst tura taşımıştı.

Fanatik bir taraftarın Altay'ın kurtarışlarında büyük sevinç yaşadığı, bağırmasından dolayı da bebeklerini çok korkuttuğu ortaya çıktı. 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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