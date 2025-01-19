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Icardi'nin Sakat Olduğu Halde Sürekli Gezmesi Galatasaray Taraftarının Tepkisini Çekti

Icardi'nin Sakat Olduğu Halde Sürekli Gezmesi Galatasaray Taraftarının Tepkisini Çekti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.01.2025 - 08:40

Wanda Nara'dan boşanmaya çalışan ve bu süreçte China Suarez ile birlikteliğini açıklayan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, ülkesine gittiğinden bu yana adeta sarı-kırmızılı kulübünü unuttu. 31 yaşındaki futbolcunun sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar tepki topladı.

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Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, yeşil sahalara ne zaman adım atacak merak konusu.

Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, yeşil sahalara ne zaman adım atacak merak konusu.

Taraftarlar, China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan golcü adına çok sevindi ancak bu durumun fazla uzayıp gündeme gelmesi bir yandan da can sıktı.

Taraftarlar, China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan golcü adına çok sevindi ancak bu durumun fazla uzayıp gündeme gelmesi bir yandan da can sıktı.

İkilinin sürekli beraber vakit geçirmesi "sakatlık?" sorusunu akıllara getirdi.

İkilinin sürekli beraber vakit geçirmesi "sakatlık?" sorusunu akıllara getirdi.

Instagram hesabından yapmış olduğu son paylaşım da bardağı taşırdı. 👇

Instagram hesabından yapmış olduğu son paylaşım da bardağı taşırdı. 👇

Arjantinli oyuncu eleştiri yağmurunu tutuldu 👇

Arjantinli oyuncu eleştiri yağmurunu tutuldu 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Cindirella Man

Ya bırakın bu işleri amk adamdaki paraya bak ne yapacaktı gece gündüz evdemi oturacaktı onun yerinde olsalar daha fazlasını yaparlardı sanki biraz kıskançlı... Devamını Gör