Aziz Yıldırım'ın İstediği İddia Edildi: Caner Erkin'in Fenerbahçe Üyeliğinden İhracı Gündemde
Aziz Yıldırım'ın İstediği İddia Edildi: Caner Erkin'in Fenerbahçe Üyeliğinden İhracı Gündemde
Eyüpspor'da kariyerini sürdüren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Caner Erkin'in, sarı-lacivertli kulüpte bulunan üyeliğinden ihraç edilmesi gündeme geldi. Kararın eski başkan Aziz Yıldırım'dan çıktığı öne sürüldü.
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Süper Lig'in 17. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Fenerbahçe'yi konuk etmiş, karşılaşma 2-2'lik beraberlikle noktalanmıştı.
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Mücadelenin devre arasında gerilimin tavan yaptığı, olayların başındaki ismin Caner Erkin olduğu ifade edilmişti.
Yaşananların perde arkası ortaya çıktı. HT Spor'un aktardığına göre Erkin, koridorda Fenerbahçeli futbolculara ve teknik ekibe küfür etti.
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Mourinho da bu anları cep telefonuyla kayda aldı.
Maçın ardından Aziz Yıldırım'ın Caner Erkin'in Fenerbahçe üyeliğini sonlandırmak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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