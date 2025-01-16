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Aziz Yıldırım'ın İstediği İddia Edildi: Caner Erkin'in Fenerbahçe Üyeliğinden İhracı Gündemde

Aziz Yıldırım'ın İstediği İddia Edildi: Caner Erkin'in Fenerbahçe Üyeliğinden İhracı Gündemde

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.01.2025 - 16:10

Eyüpspor'da kariyerini sürdüren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Caner Erkin'in, sarı-lacivertli kulüpte bulunan üyeliğinden ihraç edilmesi gündeme geldi. Kararın eski başkan Aziz Yıldırım'dan çıktığı öne sürüldü.

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Süper Lig'in 17. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Fenerbahçe'yi konuk etmiş, karşılaşma 2-2'lik beraberlikle noktalanmıştı.

Süper Lig'in 17. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Fenerbahçe'yi konuk etmiş, karşılaşma 2-2'lik beraberlikle noktalanmıştı.

Mücadelenin devre arasında gerilimin tavan yaptığı, olayların başındaki ismin Caner Erkin olduğu ifade edilmişti.

Mücadelenin devre arasında gerilimin tavan yaptığı, olayların başındaki ismin Caner Erkin olduğu ifade edilmişti.

Yaşananların perde arkası ortaya çıktı. HT Spor'un aktardığına göre Erkin, koridorda Fenerbahçeli futbolculara ve teknik ekibe küfür etti.

Yaşananların perde arkası ortaya çıktı. HT Spor'un aktardığına göre Erkin, koridorda Fenerbahçeli futbolculara ve teknik ekibe küfür etti.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Mourinho da bu anları cep telefonuyla kayda aldı.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Mourinho da bu anları cep telefonuyla kayda aldı.

Maçın ardından Aziz Yıldırım'ın Caner Erkin'in Fenerbahçe üyeliğini sonlandırmak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Maçın ardından Aziz Yıldırım'ın Caner Erkin'in Fenerbahçe üyeliğini sonlandırmak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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