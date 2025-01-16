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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Galatasaray Maçlarından Örnek Göstererek Hakemleri Eleştirdi!

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Galatasaray Maçlarından Örnek Göstererek Hakemleri Eleştirdi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.01.2025 - 10:09

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, hakem eğitim seminerini ziyaret ettiği ve düdük çalan isimleri sert bir şekilde eleştirdiği ortaya çıktı. (Umut Eken)

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Süper Lig'de bu sezon skandal kararlara imza atan hakemlere Türkiye'deki futbolun başındaki isimden tepki geldi.

Süper Lig'de bu sezon skandal kararlara imza atan hakemlere Türkiye'deki futbolun başındaki isimden tepki geldi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, son haftalardaki hatalara değinerek şunları söyledi:

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, son haftalardaki hatalara değinerek şunları söyledi:

"Barış Alper Yılmaz geçen hafta yardımcı hakeme küfür ediyor, kart görmüyor. Kim o, hanginiz o yardımcı hakem!"

"Barış Alper Yılmaz geçen hafta yardımcı hakeme küfür ediyor, kart görmüyor. Kim o, hanginiz o yardımcı hakem!"

"İki tane kulüp sidik yarışında. Burada kadın hakemlerimiz de var kusura bakmasınlar. O iki kulüp yarışırken, diğerlerini mağdur etmeyin."

"İki tane kulüp sidik yarışında. Burada kadın hakemlerimiz de var kusura bakmasınlar. O iki kulüp yarışırken, diğerlerini mağdur etmeyin."

"Yunus Akgün, Galatasaray - Trabzonspor maçında rakibine dirsek atıyor. Hadi hakem görmedi. VAR hakemi neden müdahale etmiyor, neden atmıyorsunuz o oyuncuyu?"

"Yunus Akgün, Galatasaray - Trabzonspor maçında rakibine dirsek atıyor. Hadi hakem görmedi. VAR hakemi neden müdahale etmiyor, neden atmıyorsunuz o oyuncuyu?"
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"Yine bir dernek mevzusu 100 bin lira para işi varmış. Kim o hakem? Nedir bu mevzu? (Ferhat Gündoğdu ‘Başkanım burada şimdi isim vermeyelim’ diyerek konuyu kapatmış)"

"Yine bir dernek mevzusu 100 bin lira para işi varmış. Kim o hakem? Nedir bu mevzu? (Ferhat Gündoğdu ‘Başkanım burada şimdi isim vermeyelim’ diyerek konuyu kapatmış)"

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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