Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın'dan Siyasi Parti Üyelerine Protokol Resti!

Ülkece her ne kadar futbola düşkün olsak da maçı stadyumdan takip etmeye yanaştığımız pek söylenemez. Tabii bu durumun başlıca nedenlerinden biri bilet fiyatları. Dört kişilik bir ailenin karşılaşmayı yerinden takip etmek istediğinde cepten çıkacak tutar, her bütçe için uygun olamayabiliyor. Bu ve buna bağlı sebepler kulüplerin de ekonomisini zora sokuyor. Çorumspor Başkanı Oğuzhan Yalçın, siyasi parti üyelerine isyan etti.