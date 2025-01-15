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Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın'dan Siyasi Parti Üyelerine Protokol Resti!

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın'dan Siyasi Parti Üyelerine Protokol Resti!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.01.2025 - 20:43

Ülkece her ne kadar futbola düşkün olsak da maçı stadyumdan takip etmeye yanaştığımız pek söylenemez. Tabii bu durumun başlıca nedenlerinden biri bilet fiyatları. Dört kişilik bir ailenin karşılaşmayı yerinden takip etmek istediğinde cepten çıkacak tutar, her bütçe için uygun olamayabiliyor. Bu ve buna bağlı sebepler kulüplerin de ekonomisini zora sokuyor. Çorumspor Başkanı Oğuzhan Yalçın, siyasi parti üyelerine isyan etti.

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1. Lig ekibi Çorum FK'nın Başkanı Oğuzhan Yalçın, hem siyaset hem de futbol dünyasının dikkatini çekecek bir açıklamada bulundu.

1. Lig ekibi Çorum FK'nın Başkanı Oğuzhan Yalçın, hem siyaset hem de futbol dünyasının dikkatini çekecek bir açıklamada bulundu.

Yalçın, asgari ücretle çalışan taraftarların maç bileti alırken, bazı kişilerin protokol için isim yazdırarak ayrıcalıklı bir yer edinmelerini eleştirdi.

Yalçın, asgari ücretle çalışan taraftarların maç bileti alırken, bazı kişilerin protokol için isim yazdırarak ayrıcalıklı bir yer edinmelerini eleştirdi.

Kırmızı-siyahlı kulübün başındaki isim, şunları söyledi: 👇

Kırmızı-siyahlı kulübün başındaki isim, şunları söyledi: 👇

“Gariban taraftar asgari ücretli bilet alıyor, partililer protokole girmek için isim yazdırıyor. Utanın, 100-150 TL verin ya. Bundan sonra ismini yazdıran herkesi maçtan sonra teker teker açıklayacağım.”

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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