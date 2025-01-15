Sosyal Medya Fenomeni Sevgilisine Mesaj Atan Yıldız Oyuncuları İfşa Etti
Sosyal Medya Fenomeni Sevgilisine Mesaj Atan Yıldız Oyuncuları İfşa Etti
Futbol ve sosyal medya artık ayrılmaz bir bütün haline geldi. Sahadaki mücadele kadar, oyuncuların özel hayatları da sosyal medyada ister istemez herkesin gündeminde. Kanadalı fenomen Kio Cyr'ın paylaşımı da çok konuşulacak türden.
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TikTok fenomeni Kio Cyr, sevgilisine mesaj atan futbolcuları ifşa etti.
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Cyr, isim vermeden bahsettiği kişilerden birini "Genç Türk yetenek" olarak tanımladı.
Diğerin isimlerin Lamine Yamal, João Félix ve Vinícius Jr. olabileceği iddia edildi.
Fenomenin hangi futbolculardan bahsettiği merak konusu oldu 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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