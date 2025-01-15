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Sosyal Medya Fenomeni Sevgilisine Mesaj Atan Yıldız Oyuncuları İfşa Etti

Sosyal Medya Fenomeni Sevgilisine Mesaj Atan Yıldız Oyuncuları İfşa Etti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.01.2025 - 17:29

Futbol ve sosyal medya artık ayrılmaz bir bütün haline geldi. Sahadaki mücadele kadar, oyuncuların özel hayatları da sosyal medyada ister istemez herkesin gündeminde. Kanadalı fenomen Kio Cyr'ın paylaşımı da çok konuşulacak türden.

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TikTok fenomeni Kio Cyr, sevgilisine mesaj atan futbolcuları ifşa etti.

TikTok fenomeni Kio Cyr, sevgilisine mesaj atan futbolcuları ifşa etti.

Cyr, isim vermeden bahsettiği kişilerden birini "Genç Türk yetenek" olarak tanımladı.

Cyr, isim vermeden bahsettiği kişilerden birini "Genç Türk yetenek" olarak tanımladı.

Diğerin isimlerin Lamine Yamal, João Félix ve Vinícius Jr. olabileceği iddia edildi.

Diğerin isimlerin Lamine Yamal, João Félix ve Vinícius Jr. olabileceği iddia edildi.

Fenomenin hangi futbolculardan bahsettiği merak konusu oldu 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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