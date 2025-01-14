Taşlar Yerine Oturdu Gibi: Vakıfbank Zehra Güneş Dedikodusu Sonrası İtalya'dan Transfer Yaptı!
Taşlar Yerine Oturdu Gibi: Vakıfbank Zehra Güneş Dedikodusu Sonrası İtalya'dan Transfer Yaptı!
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VakıfBank altyapısında yetişen ve bu sezon takım kaptanlığı görevini üstlenen Zehra Güneş, transfer söylentileriyle gündemde.
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Geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki yıldızın, yeni sezonda İtalya'da forma giyeceği özellikle Pallavolo Scandicci'nin Zehra'yı takıma katmayı çok istediği iddia edilmişti.
Bu durumun da Ana Carolina da Silva’nın sözleşme durumu netleşince şekilleneceği öne sürülmüştü.
Bugün ise İtalyan basını, dikkat çekici bir haberle bu iddiaları güçlendirdi. ivolleymagazine'e göre, VakıfBank gelecek sezon için İtalyan oyuncu Anna Danesi ile anlaşmaya vardı.
Danesi’nin gelişi, milli oyuncunun Türkiye'den ayrılık ihtimalini kuvvetlendiren bir gelişme olarak yorumlandı.
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Zehra’nın, kariyerine Vakıfbank’ta mı devam edeceği yoksa yurt dışı hayalini mi gerçekleştireceği merak konusu.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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