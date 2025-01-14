Kerem Aktürkoğlu Kendisine Yapılan Eleştiriye Dayanamayıp Cevap Verdi!
Kerem Aktürkoğlu Kendisine Yapılan Eleştiriye Dayanamayıp Cevap Verdi!
Benfca forması giyen Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyadan kendisi hakkında yapılan bir yoruma tepki gösterdi. Milli futbolcu, eleştirinin haksız olduğunu ifade ederken dikkat çekici cümleler kurdu.
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Yaz transfer döneminin son günlerinde Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olmaya karar kılan Kerem Aktürkoğlu, sevenlerini üzmüştü.
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Sarı-kırmızılı camiada 26 yaşındaki oyuncunun vedasını destekleyenler de vardı desteklemeyenler de.
Sosyal medyada Galatasaray'ın bu sezon yenilgi yüzü görmemesinde Kerem'in gidişinin payı olduğu ifade edildi. 👇
Milli futbolcu, yorumu haksız buldu 👇
Kerem'in paylaşımı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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