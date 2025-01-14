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Kerem Aktürkoğlu Kendisine Yapılan Eleştiriye Dayanamayıp Cevap Verdi!

Kerem Aktürkoğlu Kendisine Yapılan Eleştiriye Dayanamayıp Cevap Verdi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.01.2025 - 20:25

Benfca forması giyen Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyadan kendisi hakkında yapılan bir yoruma tepki gösterdi. Milli futbolcu, eleştirinin haksız olduğunu ifade ederken dikkat çekici cümleler kurdu.

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Yaz transfer döneminin son günlerinde Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olmaya karar kılan Kerem Aktürkoğlu, sevenlerini üzmüştü.

Yaz transfer döneminin son günlerinde Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olmaya karar kılan Kerem Aktürkoğlu, sevenlerini üzmüştü.

Sarı-kırmızılı camiada 26 yaşındaki oyuncunun vedasını destekleyenler de vardı desteklemeyenler de.

Sarı-kırmızılı camiada 26 yaşındaki oyuncunun vedasını destekleyenler de vardı desteklemeyenler de.

Sosyal medyada Galatasaray'ın bu sezon yenilgi yüzü görmemesinde Kerem'in gidişinin payı olduğu ifade edildi. 👇

Sosyal medyada Galatasaray'ın bu sezon yenilgi yüzü görmemesinde Kerem'in gidişinin payı olduğu ifade edildi. 👇
twitter.com

'Bu yazdığıma katılmayanlar olabilir saygı duyuyorum ama Galatasaray’ın hem Avrupa hem de ligde bu kadar puan tutturmasında Kerem’in ayrılmasının da payı var. Kerem’in istikrarına , hücuma katkısına lafım yok kaç tane de maça direkt etki etti ama oyununun da ciddi bagajı var.'

Milli futbolcu, yorumu haksız buldu 👇

Milli futbolcu, yorumu haksız buldu 👇

Ben de size bir soru sormak istiyorum: Galatasaray’ın en başarılı olduğu anda dahi aklınıza Galatasaray’a emek veren ve Galatasaray’dan ayrılmış olmasına rağmen camiasının mutluluğu ile huzur bulan eski bir sporcunun aklınıza gelmesi, ne tür bir eleştiri kültürünün ürünü acaba?

Rakamlar, kazanılan kupalar, goller değil bahsettiğim; aksi takdirde sizin de dediğiniz gibi, bunları tamamen yok saymak, “nankörlük” olurdu. Galatasaray seviyesine ulaşan her oyuncunun hikayesinin temelinde sayısız fedakarlık vardır, ben de darbe aldıkça güçlenmeye alışkınım. Ancak bu benim duygularım olmadığı anlamına gelmez. Olumlu bir durumu anlatırken dahi, pesimist ve anlamsız bir rövanşist tavır içinde olmanızın suçlusu maalesef ben değilim. Benden ne istediğinizi de açıkçası anlamıyorum. 

Huzurla, mutlulukla futbol hayatına devam etmek, birkaç saat sonraki maçına konsantre olmak isteyen bir sporcuyum. Cevap hakkımı kullandığımda da eleştirileceğimi, “Maç günü hâlâ yorumları takip ediyor, ne mutsuz, işte bu yüzden…” denileceğini biliyorum, öyle değil.

Ne işle meşgul olduğunuzu bilmiyorum ama umarım sizin mesleğiniz ile alakalı yorum yapan insanlar da eleştirilerini gerçek olmayan, ezberlenen sözler ve efsaneleşen kalıplar üzerinden gerçekleştirmez.

Çünkü bugünün öznesi ben olurum; yarın, bugün çok başarılı olan diğer kardeşlerim...

Kerem'in paylaşımı 👇

Kerem'in paylaşımı 👇
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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