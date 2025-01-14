Neymar'ın 2024'te Oynadığı Maç Sayısıyla Kazandığı Ücrete İnanamayacaksınız!

Futbolu yakından takip edenler hatırlayacaktır ki yaklaşık 7-8 yıl önce Çin kulüpleri, Avrupa'nın yıldız isimlerini ülkeye getirmek için adeta kesenin ağzını açmıştı. Tabii devlet desteğiyle birlikte. Buna benzer bir adım da Suudi Arabistan'dan gelmişti. Arap Yarımadası'nın en büyük ülkesi, Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'nın oynandığı dönem yani 2022 yılında üst düzey futbolculara imza attırmıştı. Bu futbolculardan biri de Neymar'dı. Brezilyalı, kısa sürede servetine servet kattı.