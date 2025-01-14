onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Neymar'ın 2024'te Oynadığı Maç Sayısıyla Kazandığı Ücrete İnanamayacaksınız!

Neymar'ın 2024'te Oynadığı Maç Sayısıyla Kazandığı Ücrete İnanamayacaksınız!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.01.2025 - 17:39

Futbolu yakından takip edenler hatırlayacaktır ki yaklaşık 7-8 yıl önce Çin kulüpleri, Avrupa'nın yıldız isimlerini ülkeye getirmek için adeta kesenin ağzını açmıştı. Tabii devlet desteğiyle birlikte. Buna benzer bir adım da Suudi Arabistan'dan gelmişti. Arap Yarımadası'nın en büyük ülkesi, Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'nın oynandığı dönem yani 2022 yılında üst düzey futbolculara imza attırmıştı. Bu futbolculardan biri de Neymar'dı. Brezilyalı, kısa sürede servetine servet kattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Barcelona kariyerinin ardından altı sezon PSG forması giyen Neymar, 15 Ağustos 2023'te spor dünyasının en yüksek kontratlarından birine sahip olmuştu.

Barcelona kariyerinin ardından altı sezon PSG forması giyen Neymar, 15 Ağustos 2023'te spor dünyasının en yüksek kontratlarından birine sahip olmuştu.

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, yıldız isim için Fransız kulübüne 90 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, yıldız isim için Fransız kulübüne 90 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Ödenen tutarın yanında Brezilyalı oyuncuya da verilen yıllık ücret dikkat çekiciydi.

Ödenen tutarın yanında Brezilyalı oyuncuya da verilen yıllık ücret dikkat çekiciydi.

Mavi-beyazlı kulüp, 2025'in Temmuz ayına kadar kendisine toplamda 214 milyon dolar vermeyi kabul etmişti.

Mavi-beyazlı kulüp, 2025'in Temmuz ayına kadar kendisine toplamda 214 milyon dolar vermeyi kabul etmişti.

Peki, sakatlıklardan kurtulamayan sahada olduğu anlarda da yokları oynayan Neymar, 2024'te kaç maça çıktı dersiniz?

Peki, sakatlıklardan kurtulamayan sahada olduğu anlarda da yokları oynayan Neymar, 2024'te kaç maça çıktı dersiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hemen söyleyelim: 2 maç. Bu maçlarda aldığı dakika da sadece 42.

Hemen söyleyelim: 2 maç. Bu maçlarda aldığı dakika da sadece 42.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın