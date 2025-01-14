Neymar'ın 2024'te Oynadığı Maç Sayısıyla Kazandığı Ücrete İnanamayacaksınız!
Neymar'ın 2024'te Oynadığı Maç Sayısıyla Kazandığı Ücrete İnanamayacaksınız!
Futbolu yakından takip edenler hatırlayacaktır ki yaklaşık 7-8 yıl önce Çin kulüpleri, Avrupa'nın yıldız isimlerini ülkeye getirmek için adeta kesenin ağzını açmıştı. Tabii devlet desteğiyle birlikte. Buna benzer bir adım da Suudi Arabistan'dan gelmişti. Arap Yarımadası'nın en büyük ülkesi, Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'nın oynandığı dönem yani 2022 yılında üst düzey futbolculara imza attırmıştı. Bu futbolculardan biri de Neymar'dı. Brezilyalı, kısa sürede servetine servet kattı.
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Barcelona kariyerinin ardından altı sezon PSG forması giyen Neymar, 15 Ağustos 2023'te spor dünyasının en yüksek kontratlarından birine sahip olmuştu.
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Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, yıldız isim için Fransız kulübüne 90 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
Ödenen tutarın yanında Brezilyalı oyuncuya da verilen yıllık ücret dikkat çekiciydi.
Mavi-beyazlı kulüp, 2025'in Temmuz ayına kadar kendisine toplamda 214 milyon dolar vermeyi kabul etmişti.
Peki, sakatlıklardan kurtulamayan sahada olduğu anlarda da yokları oynayan Neymar, 2024'te kaç maça çıktı dersiniz?
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Hemen söyleyelim: 2 maç. Bu maçlarda aldığı dakika da sadece 42.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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