Boş Bardak Taştı: Fettah Can'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya Küfürlü İsyan
Boş Bardak Taştı: Fettah Can'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya Küfürlü İsyan
Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, maçlardan galibiyet çıkarsa da oyuncuların performansı camiayı mutlu etmiyor. Portekizli yıldız çalıştırıcının taktikleri, tercihleri her maçın sonunda eleştirilerin hedefi haline gelirken duruma bir tepki de ünlü şarkıcı Fettah Can'dan geldi.
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Çarpıcı hareketleri ve sözleriyle futbol dünyasının en renkli kişiliklerinden biri olan Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi taraflı tarafsız herkesi heyecanlandırmıştı.
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Büyük umutlarla çıkılan yolda hiç düşünülmeyen aksilikler baş gösterdi. Galatasaray, kısa sürede Süper Lig'de liderliği ele geçirdi, 8 puan da fark attı.
Puan farkı bir kenara, oyuncuların lig sonuçlanmış gibi hırsını kaybetmesi, sahada varlık gösterememesi, iletişimsizlikleri doğal olarak hoş karşılanmadı.
Rahat elde edilemeyen galibiyetlere bir çıkış da şarkıcı Fettah Can'dan geldi.
49 yaşındaki sanatçı, Portekizli çalıştırıcısına sosyal medya hesabından isyan etti. 👇
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Yönetimlerine de "istifa" dedi. 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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