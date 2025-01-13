onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Boş Bardak Taştı: Fettah Can'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya Küfürlü İsyan

Boş Bardak Taştı: Fettah Can'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya Küfürlü İsyan

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.01.2025 - 23:16

Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, maçlardan galibiyet çıkarsa da oyuncuların performansı camiayı mutlu etmiyor. Portekizli yıldız çalıştırıcının taktikleri, tercihleri her maçın sonunda eleştirilerin hedefi haline gelirken duruma bir tepki de ünlü şarkıcı Fettah Can'dan geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çarpıcı hareketleri ve sözleriyle futbol dünyasının en renkli kişiliklerinden biri olan Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi taraflı tarafsız herkesi heyecanlandırmıştı.

Çarpıcı hareketleri ve sözleriyle futbol dünyasının en renkli kişiliklerinden biri olan Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi taraflı tarafsız herkesi heyecanlandırmıştı.

Büyük umutlarla çıkılan yolda hiç düşünülmeyen aksilikler baş gösterdi. Galatasaray, kısa sürede Süper Lig'de liderliği ele geçirdi, 8 puan da fark attı.

Büyük umutlarla çıkılan yolda hiç düşünülmeyen aksilikler baş gösterdi. Galatasaray, kısa sürede Süper Lig'de liderliği ele geçirdi, 8 puan da fark attı.

Puan farkı bir kenara, oyuncuların lig sonuçlanmış gibi hırsını kaybetmesi, sahada varlık gösterememesi, iletişimsizlikleri doğal olarak hoş karşılanmadı.

Puan farkı bir kenara, oyuncuların lig sonuçlanmış gibi hırsını kaybetmesi, sahada varlık gösterememesi, iletişimsizlikleri doğal olarak hoş karşılanmadı.

Rahat elde edilemeyen galibiyetlere bir çıkış da şarkıcı Fettah Can'dan geldi.

Rahat elde edilemeyen galibiyetlere bir çıkış da şarkıcı Fettah Can'dan geldi.

49 yaşındaki sanatçı, Portekizli çalıştırıcısına sosyal medya hesabından isyan etti. 👇

49 yaşındaki sanatçı, Portekizli çalıştırıcısına sosyal medya hesabından isyan etti. 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yönetimlerine de "istifa" dedi. 👇

Yönetimlerine de "istifa" dedi. 👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın