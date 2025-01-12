Fenerbahçe'yle Yeniden Anlaşan İrfan Can'ın Eşi Gözde Kahveci'ye Yeşil Saha İyi Gelmedi
Fenerbahçe'yle Yeniden Anlaşan İrfan Can'ın Eşi Gözde Kahveci'ye Yeşil Saha İyi Gelmedi
Kariyerine Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği merakla beklenen İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli kulübüyle yeniden anlaştı. Eşi Gözde Kahveci'den de art arda sosyal medya paylaşımları geldi.
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Geçen sezona damga vurmasına rağmen Jose Mourinho'nun kararıyla yedek kulübesine hapsolan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'yle üç yıl daha yola devam etme kararı aldı.
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Eşi Gözde Kahveci de kendisine destek verdi.
Bu paylaşımının ardından da çekim için gittikleri stadyumdan bir kareyi yayınlayarak “Ay siz nasıl 90 dakika koşuyorsunuz burda.” dedi. 😂
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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