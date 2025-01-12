onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'yle Yeniden Anlaşan İrfan Can'ın Eşi Gözde Kahveci'ye Yeşil Saha İyi Gelmedi

Fenerbahçe'yle Yeniden Anlaşan İrfan Can'ın Eşi Gözde Kahveci'ye Yeşil Saha İyi Gelmedi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.01.2025 - 16:06

Kariyerine Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği merakla beklenen İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli kulübüyle yeniden anlaştı. Eşi Gözde Kahveci'den de art arda sosyal medya paylaşımları geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçen sezona damga vurmasına rağmen Jose Mourinho'nun kararıyla yedek kulübesine hapsolan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'yle üç yıl daha yola devam etme kararı aldı.

Geçen sezona damga vurmasına rağmen Jose Mourinho'nun kararıyla yedek kulübesine hapsolan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'yle üç yıl daha yola devam etme kararı aldı.

29 yaşındaki futbolcu, resmi imzayı atmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Eşi Gözde Kahveci de kendisine destek verdi.

Eşi Gözde Kahveci de kendisine destek verdi.

Bu paylaşımının ardından da çekim için gittikleri stadyumdan bir kareyi yayınlayarak “Ay siz nasıl 90 dakika koşuyorsunuz burda.” dedi. 😂

Bu paylaşımının ardından da çekim için gittikleri stadyumdan bir kareyi yayınlayarak “Ay siz nasıl 90 dakika koşuyorsunuz burda.” dedi. 😂

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın