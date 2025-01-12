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Eski UFC Şampiyonu Khabib'in Kabin Memuruyla Tartıştığı Anlar Gündem Oldu

Eski UFC Şampiyonu Khabib'in Kabin Memuruyla Tartıştığı Anlar Gündem Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.01.2025 - 14:21

Khabib Nurmagomedov, uçuş öncesinde yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle gündemde. Ünlü sporcunun, kabin memuruyla girdiği tartışma sonrasında uçaktan indirildiği haberleri kısa sürede yayılırken, olay spor dünyasında geniş yankı uyandırdı.

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UFC’nin efsanevi eski şampiyonlarından Khabib Nurmagomedov'un uçuş öncesinde bir kabin memuruyla yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle uçaktan indirildiği iddia edildi.

UFC’nin efsanevi eski şampiyonlarından Khabib Nurmagomedov'un uçuş öncesinde bir kabin memuruyla yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle uçaktan indirildiği iddia edildi.

Olayın detaylarına dair şu an için resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayın detaylarına dair şu an için resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada gündem olan o anlar 👇🏻

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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