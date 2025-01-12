Eski UFC Şampiyonu Khabib'in Kabin Memuruyla Tartıştığı Anlar Gündem Oldu
Eski UFC Şampiyonu Khabib'in Kabin Memuruyla Tartıştığı Anlar Gündem Oldu
Khabib Nurmagomedov, uçuş öncesinde yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle gündemde. Ünlü sporcunun, kabin memuruyla girdiği tartışma sonrasında uçaktan indirildiği haberleri kısa sürede yayılırken, olay spor dünyasında geniş yankı uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
UFC’nin efsanevi eski şampiyonlarından Khabib Nurmagomedov'un uçuş öncesinde bir kabin memuruyla yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle uçaktan indirildiği iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olayın detaylarına dair şu an için resmi bir açıklama yapılmadı.
Sosyal medyada gündem olan o anlar 👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın