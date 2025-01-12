TFF Geri Adım Attı: Yeni Limit Kararının Ömrü Bir Gün Bile Sürmedi
TFF Geri Adım Attı: Yeni Limit Kararının Ömrü Bir Gün Bile Sürmedi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takım harcama limitlerinde uygulanan %30'luk sapmayı kaldırma kararından vazgeçti. Harcama limitlerinde %30'luk esneklik uygulanmaya devam edecek.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün akşam yaptığı açıklamada, takım harcama limitlerindeki %30’luk sapmayı kaldırdığını ve kulüplerin harcamalarını belirlenen limitlere uydurmasının zorunlu olduğunu duyurmuştu.
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Ancak bu karar, henüz 24 saat bile geçmeden geri alındı.
Harcama limitlerindeki %30’luk esneklikten vazgeçme kararı iptal edilerek, söz konusu uygulamanın devam edeceği açıklandı.
13 Ocak'ta başlayacak ve 11 Şubat'ta sona erecek devre arası transfer döneminin açılmasına saatler kala yapılan bu değişiklik, futbol dünyasında tepkileri de beraberinde getirmişti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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