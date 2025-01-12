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Golünden Sonra "Sus" İşareti Yaptı: Kerem Aktürkoğlu Benfica'daki İlk Kupasını Kazandı

Golünden Sonra "Sus" İşareti Yaptı: Kerem Aktürkoğlu Benfica'daki İlk Kupasını Kazandı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.01.2025 - 09:17

Gol yollarındaki sessizliği sebebiyle Portekiz basını tarafından eleştirilen Benfica forması giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Sporting ile kozlarını paylaştıkları maçta gönderme yaptı. Golünden sonra 'susun' dedi.

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Benfica, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Portekiz Lig Kupası finalinde Sporting ile karşı karşıya geldi.

Benfica, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Portekiz Lig Kupası finalinde Sporting ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında atılan gollerle normal süre 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin ilk yarısında atılan gollerle normal süre 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Finalin kaderi penaltı atışlarına kalırken, Kerem Aktürkoğlu seride hata yapmadı.

Finalin kaderi penaltı atışlarına kalırken, Kerem Aktürkoğlu seride hata yapmadı.

Milli futbolcu, kaydettiği penaltı golünün ardından "sus" işareti yaptı.

Milli futbolcu, kaydettiği penaltı golünün ardından "sus" işareti yaptı.

Deplasmanda rakibine 7-6 üstünlük kuran kırmızı-beyazlılar, kupanın sahibi oldu. Bu zaferle Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibindeki ilk kupa sevincini yaşadı.

Deplasmanda rakibine 7-6 üstünlük kuran kırmızı-beyazlılar, kupanın sahibi oldu. Bu zaferle Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibindeki ilk kupa sevincini yaşadı.
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Kerem'in golü ve tepkisi 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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