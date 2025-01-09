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Beşiktaş Aradığı Teknik Direktörü Türkiye Futbol Federasyonu'nda Buldu

Beşiktaş Aradığı Teknik Direktörü Türkiye Futbol Federasyonu'nda Buldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
09.01.2025 - 17:56

Serdal Adalı'nın başkanlığa seçilmesinin ardından Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı gündemdeki yerini koruyor. Yola Serdar Topraktepe ile devam eden siyah-beyazlıların Türkiye Futbol Federasyonu'na gittiği ifade edildi.

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Hem yönetim hem de sportif açıdan tarihinin en zor günlerini geçiren Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst görevden alınmıştı.

Hem yönetim hem de sportif açıdan tarihinin en zor günlerini geçiren Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst görevden alınmıştı.

Hollandalı teknik adamın vedasıyla yeni hoca arayışlarına geçilmişti.

Hollandalı teknik adamın vedasıyla yeni hoca arayışlarına geçilmişti.

TRT SPOR muhabiri Barış Yurduseven, siyah-beyazlı ekibin Montella için TFF ile görüştüğünü paylaştı.

TRT SPOR muhabiri Barış Yurduseven, siyah-beyazlı ekibin Montella için TFF ile görüştüğünü paylaştı.

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Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun izin vermesi durumunda İtalyan çalıştırıcı, Beşiktaş'ın başına geçecek.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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