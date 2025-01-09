Beşiktaş Aradığı Teknik Direktörü Türkiye Futbol Federasyonu'nda Buldu
Beşiktaş Aradığı Teknik Direktörü Türkiye Futbol Federasyonu'nda Buldu
Serdal Adalı'nın başkanlığa seçilmesinin ardından Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı gündemdeki yerini koruyor. Yola Serdar Topraktepe ile devam eden siyah-beyazlıların Türkiye Futbol Federasyonu'na gittiği ifade edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem yönetim hem de sportif açıdan tarihinin en zor günlerini geçiren Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst görevden alınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hollandalı teknik adamın vedasıyla yeni hoca arayışlarına geçilmişti.
TRT SPOR muhabiri Barış Yurduseven, siyah-beyazlı ekibin Montella için TFF ile görüştüğünü paylaştı.
Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun izin vermesi durumunda İtalyan çalıştırıcı, Beşiktaş'ın başına geçecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın