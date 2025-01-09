Wanda Nara'yı Sonunda Sildi: Mauro Icardi, China Suarez ile Birlikte Olduğunu Resmen Doğruladı!
Wanda Nara'yı Sonunda Sildi: Mauro Icardi, China Suarez ile Birlikte Olduğunu Resmen Doğruladı!
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara'nın üstünü resmen çizdi. 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yeni aşkını paylaştı.
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Icardi'yi terk ettikten sonra 24 yaşındaki rapçi L-Gante ile aşk yaşadığını ifade eden Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı.
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38 yaşındaki ünlü model ve sunucu, bu kararının ardından da yıldız golcüyle arşive kaldırdığı fotoğraflarını bir kez daha yayınlayarak herkesi şaşırtmıştı.
Arjantin basınında kendisinin Icardi ile barışmak istediği ancak sarı-kırmızılı oyuncunun bu niyette olmadığı ifade edilmişti.
Yaşananlar sıcaklığını korurken Icardi, Instagram'dan hesabından yeni aşkını resmen açıkladı.
China Suarez'in çocuklarıyla beraber olduğu anları paylaştı ve fotoğrafa "Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır" notunu düştü.
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Böylelikle bir süredir sıkça gündemde kendine yer bulan aşk iddiasını doğrulamış oldu. 👇🏻
Nara ile olan olaylı boşanma sürecinde dair de dikkat çekici açıklamalarda bulundu. (Otomatik çeviridir)
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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