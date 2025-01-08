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Sosyal Medyada Gündem Oldu: Gazeteci Beril Böke'den Ali Koç'u Şaşkınlığa Uğratan Soru!

Sosyal Medyada Gündem Oldu: Gazeteci Beril Böke'den Ali Koç'u Şaşkınlığa Uğratan Soru!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.01.2025 - 19:31

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray'ın 8 puan arkasında bulunan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Türkiye Kupası'na dair aldıkları kararı açıklamak için basın toplası düzenledi. Gazeteci Beril Böke'nin Koç'a yönelttiği soru, sosyal medyada futbol dünyasının dikkatini çekti.

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Sezon başından bu yanan Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda yer alıp almayacağı spor gündeminin en çok konuşulan konularından bir olmuştu.

Sezon başından bu yanan Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda yer alıp almayacağı spor gündeminin en çok konuşulan konularından bir olmuştu.

Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün turnuvada yer alacağını düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün turnuvada yer alacağını düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Play Spor Genel Yayın Yönetmeni Beril Böke'nin Koç'a "Futbolcuların Türkiye Kupası maçı oynayacaklarından ne zamandan beri haberi var?" sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Böke'nin gazeteciliği, başta Fenerbahçe taraftarı olmak üzere herkesten alkış aldı.

Böke'nin gazeteciliği, başta Fenerbahçe taraftarı olmak üzere herkesten alkış aldı.

Böke'ye dair yapılan yorumlardan bazıları 👇

Böke'ye dair yapılan yorumlardan bazıları 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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