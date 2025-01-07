Basketbol Dünyasında Daha Önce Görülmemiş Olay: Göztepe'nin Maskotu Karakolluk Oldu

Hakemlerle olan tartışma büyüyünce, spor şube ekipleri devreye girdi. Ancak bu kez de maskot ve bazı yöneticiler emniyet güçleriyle tartıştı. Yaşanan olaylar sonucu maskotu temsil eden kişi ve üç yönetici gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.