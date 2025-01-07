Basketbol Dünyasında Daha Önce Görülmemiş Olay: Göztepe'nin Maskotu Karakolluk Oldu
Basketbol Dünyasında Daha Önce Görülmemiş Olay: Göztepe'nin Maskotu Karakolluk Oldu
Türkiye Basketbol 2. Lig ekiplerinden Göztepe’nin yeni maskotu K’ANKA, sahne aldığı ilk maçın ardından olaylı bir şekilde gözaltına alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile oynanan karşılaşma sonrası yaşanan tartışmalara karışan K’ANKA, soluğu karakolda aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Göztepe’nin yeni maskotu K’ANKA sahneye çıktı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maçın sonunda gerilim tavan yaptı
Polis müdahale etmek zorunda kaldı
İşte maçın son bölümünde yaşananlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın