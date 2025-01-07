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Basketbol Dünyasında Daha Önce Görülmemiş Olay: Göztepe'nin Maskotu Karakolluk Oldu

Basketbol Dünyasında Daha Önce Görülmemiş Olay: Göztepe'nin Maskotu Karakolluk Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.01.2025 - 18:10

Türkiye Basketbol 2. Lig ekiplerinden Göztepe’nin yeni maskotu K’ANKA, sahne aldığı ilk maçın ardından olaylı bir şekilde gözaltına alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile oynanan karşılaşma sonrası yaşanan tartışmalara karışan K’ANKA, soluğu karakolda aldı.

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Göztepe’nin yeni maskotu K’ANKA sahneye çıktı

Göztepe’nin yeni maskotu K’ANKA sahneye çıktı

Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Göztepe, ligin zirve yarışında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’u Bornova Atatürk Spor Salonu’nda ağırladı. İzmir ekibi, maçta taraftarlara yeni maskotu K’ANKA’yı ilk kez tanıttı.

Maçın sonunda gerilim tavan yaptı

Maçın sonunda gerilim tavan yaptı

78-70 Kocaeli ekibinin galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın son anlarında, Göztepe aleyhine çalınan teknik fauller tansiyonu yükseltti. Sarı-kırmızılı maskot, kararlar karşısında kendini tutamadı.

Polis müdahale etmek zorunda kaldı

Polis müdahale etmek zorunda kaldı

Hakemlerle olan tartışma büyüyünce, spor şube ekipleri devreye girdi. Ancak bu kez de maskot ve bazı yöneticiler emniyet güçleriyle tartıştı. Yaşanan olaylar sonucu maskotu temsil eden kişi ve üç yönetici gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İşte maçın son bölümünde yaşananlar 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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