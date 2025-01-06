Maçın Oyuncusu Seçilen Arda Güler'den Taraftarlarına Mesaj!
Maçın Oyuncusu Seçilen Arda Güler'den Taraftarlarına Mesaj!
Real Madrid formasıyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden milli oyuncularımızın başında gelen Arda Güler, yine tüm Türkiye'yi gururlandıran bir performans ortaya koydu. Genç yetenek, İspanya Kral Kupası'nda tüm dikkatleri üzerine çekti.
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İspanyol devi Real Madrid, Kral Kupası son 32 turunda 4. lig temsilcisi Deportiva Minera’yı çok rahat geçti.
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Eflatun-beyazlılar, karşılaşmayı 5-0’lık net bir skorla kazanarak bir üst tura yükseldi.
Real Madrid’i galibiyete taşıyan goller Valverde, Camavinga, Modric, ve Arda Güler'den (2) geldi.
Maçın en çok konuşulan ismi, ilk 11’de sahaya çıkan milli yıldızımız oldu.
90 dakika boyunca sahada kalan genç yetenek, gösterdiği performansla 10 reyting alarak taraftarlarını mest etti ve teknik direktör Carlo Ancelotti’ye güçlü bir mesaj verdi.
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Mücadelenin en iyisi olan 19 yaşındaki futbolcumuz, kulübünün sosyal medya hesabından da kendilerini destekleyenlere teşekkür etmeyi ihmal etmedi. 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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