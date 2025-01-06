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Maçın Oyuncusu Seçilen Arda Güler'den Taraftarlarına Mesaj!

Maçın Oyuncusu Seçilen Arda Güler'den Taraftarlarına Mesaj!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.01.2025 - 00:57

Real Madrid formasıyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden milli oyuncularımızın başında gelen Arda Güler, yine tüm Türkiye'yi gururlandıran bir performans ortaya koydu. Genç yetenek, İspanya Kral Kupası'nda tüm dikkatleri üzerine çekti.

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İspanyol devi Real Madrid, Kral Kupası son 32 turunda 4. lig temsilcisi Deportiva Minera’yı çok rahat geçti.

İspanyol devi Real Madrid, Kral Kupası son 32 turunda 4. lig temsilcisi Deportiva Minera’yı çok rahat geçti.

Eflatun-beyazlılar, karşılaşmayı 5-0’lık net bir skorla kazanarak bir üst tura yükseldi.

Eflatun-beyazlılar, karşılaşmayı 5-0’lık net bir skorla kazanarak bir üst tura yükseldi.

Real Madrid’i galibiyete taşıyan goller Valverde, Camavinga, Modric, ve Arda Güler'den (2) geldi.

Real Madrid’i galibiyete taşıyan goller Valverde, Camavinga, Modric, ve Arda Güler'den (2) geldi.

Maçın en çok konuşulan ismi, ilk 11’de sahaya çıkan milli yıldızımız oldu.

Maçın en çok konuşulan ismi, ilk 11’de sahaya çıkan milli yıldızımız oldu.

90 dakika boyunca sahada kalan genç yetenek, gösterdiği performansla 10 reyting alarak taraftarlarını mest etti ve teknik direktör Carlo Ancelotti’ye güçlü bir mesaj verdi.

90 dakika boyunca sahada kalan genç yetenek, gösterdiği performansla 10 reyting alarak taraftarlarını mest etti ve teknik direktör Carlo Ancelotti’ye güçlü bir mesaj verdi.

  • Dakika: 90

  • Topla buluşma: 95

  • Gol: 2

  • Şut: 4

  • Pas: 61/71

  • Kilit pas: 5

  • Uzun pas: 3/3

  • Çalım: 3/4

  • ikili mücadele: 8/12

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Mücadelenin en iyisi olan 19 yaşındaki futbolcumuz, kulübünün sosyal medya hesabından da kendilerini destekleyenlere teşekkür etmeyi ihmal etmedi. 👇

Mücadelenin en iyisi olan 19 yaşındaki futbolcumuz, kulübünün sosyal medya hesabından da kendilerini destekleyenlere teşekkür etmeyi ihmal etmedi. 👇

"Merhaba Real Madrid taraftarları. Galibiyet ve attığım goller için çok mutluyum, Hala Madrid"

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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