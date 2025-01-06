Barış Alper Yılmaz Hakkındaki Aşk İddiası Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Barış Alper Yılmaz Hakkındaki Aşk İddiası Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Galatasaray ve A Milli Takım'ın başarılı oyuncularından Barış Alper Yılmaz, aşk iddiasıyla sosyal medyada gündem oldu. 24 yaşındaki futbolcunun sevgilisiyle görüldüğü belirtildi. Büyük ilgi gören haber sonrası, dikkat çekici detaylar da ortaya atıldı. (Gazete Magazin)
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Barış Alper Yılmaz'ın Takım arkadaşı Metehan Baltacı ile bir mekan çıkışı 3 kız arkadaşıyla görüntülendiği ve yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
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Milli futbolcunun sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak bir süredir Simge Esin'le birlikte olduğu öne çıktı.
Oda Tv'de yer alan haberde Esin'in Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden 2021’yılında mezun olduğu, stajını da Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu televizyon kanalı TV8'de yaptığı belirtildi.
Ayrıca Esin'in birçok markanın modelliğini yaptığı aktarıldı.
Gündeme bomba gibi düşen iddiaya dair gelen yorumlardan bazıları ise şöyle 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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