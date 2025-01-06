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Galatasaray Taraftarının Al Shabab Tribünlerini Harekete Geçirmeye Çalıştığı Anlar

Galatasaray Taraftarının Al Shabab Tribünlerini Harekete Geçirmeye Çalıştığı Anlar

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.01.2025 - 20:00

Taraftarlar sevdikleri teknik direktörü bir kez benimsedi mi, o bağ kolay kolay kopmaz. Takımdan ayrılsa bile destek devam eder, hatta yeni takımında başarılar kazandıkça gururlanırlar. Tribünlerdeki pankartlardan sosyal medyadaki yorumlara kadar her yerde bu sevginin izini görmek mümkün.

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Galatasaray ve A Milli Takım önemli başarılara imza atan teknik direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile ilk resmi maçına çıktı

Galatasaray ve A Milli Takım önemli başarılara imza atan teknik direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile ilk resmi maçına çıktı

Tecrübeli teknik adamın sevenleri de tribünlerde kendisini yalnız bırakmadı.

Tecrübeli teknik adamın sevenleri de tribünlerde kendisini yalnız bırakmadı.

Bir Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirip seyircileri harekete geçirmeye çalıştı. 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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