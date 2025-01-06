Galatasaray Taraftarının Al Shabab Tribünlerini Harekete Geçirmeye Çalıştığı Anlar

Taraftarlar sevdikleri teknik direktörü bir kez benimsedi mi, o bağ kolay kolay kopmaz. Takımdan ayrılsa bile destek devam eder, hatta yeni takımında başarılar kazandıkça gururlanırlar. Tribünlerdeki pankartlardan sosyal medyadaki yorumlara kadar her yerde bu sevginin izini görmek mümkün.