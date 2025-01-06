Torreira'ya "Aktör" Diyen Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya Muslera'dan Gönderme!
Torreira'ya "Aktör" Diyen Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya Muslera'dan Gönderme!
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaraylı Lucas Torreira'nın Göztepe karşılaşmasındaki müdahalesine tepki göstermişti. Ilıcalı, Uruguaylı orta sahanın 'aktör' olduğunu ifade etmişti. Sarı-kırmızılı kulübün file bekçisi Fernando Muslera, antrenman öncesinde dikkat çekici olaya gönderme yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süper Lig'in 18. haftasında evinde Hatayspor'u 2-1'le geçen Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı, mücadelenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ilıcalı, şampiyonluk yarışında adaletsiz bir hakem yönetiminin olduğunu vurgulayarak Galatasaraylı Torreira'ya yönelik şu ifadeleri kullanmıştı. 👇
"Bence iyi bir aktör de Torreira. Dikkat edin göğsünü tutuyor. Lütfen pozisyonu seyredin. Eliyle topu çıkarıyor sonra da göğsünü tutuyor. Sanki bunun eğitimini almış gibi."
Galatasaray'ın bu sabahki antrenmanında kaptan Muslera, Ilıcalı'nın sözleri sonrası kameraya Torreira'yı göstererek "Kıvanç burada, yeni aktör" dedi.
İşte o anlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın