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Torreira'ya "Aktör" Diyen Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya Muslera'dan Gönderme!

Torreira'ya "Aktör" Diyen Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya Muslera'dan Gönderme!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.01.2025 - 17:40

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaraylı Lucas Torreira'nın Göztepe karşılaşmasındaki müdahalesine tepki göstermişti. Ilıcalı, Uruguaylı orta sahanın 'aktör' olduğunu ifade etmişti. Sarı-kırmızılı kulübün file bekçisi Fernando Muslera, antrenman öncesinde dikkat çekici olaya gönderme yaptı.

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Süper Lig'in 18. haftasında evinde Hatayspor'u 2-1'le geçen Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı, mücadelenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Süper Lig'in 18. haftasında evinde Hatayspor'u 2-1'le geçen Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı, mücadelenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Ilıcalı, şampiyonluk yarışında adaletsiz bir hakem yönetiminin olduğunu vurgulayarak Galatasaraylı Torreira'ya yönelik şu ifadeleri kullanmıştı. 👇

Ilıcalı, şampiyonluk yarışında adaletsiz bir hakem yönetiminin olduğunu vurgulayarak Galatasaraylı Torreira'ya yönelik şu ifadeleri kullanmıştı. 👇

"Bence iyi bir aktör de Torreira. Dikkat edin göğsünü tutuyor. Lütfen pozisyonu seyredin. Eliyle topu çıkarıyor sonra da göğsünü tutuyor. Sanki bunun eğitimini almış gibi."

"Bence iyi bir aktör de Torreira. Dikkat edin göğsünü tutuyor. Lütfen pozisyonu seyredin. Eliyle topu çıkarıyor sonra da göğsünü tutuyor. Sanki bunun eğitimini almış gibi."

Galatasaray'ın bu sabahki antrenmanında kaptan Muslera, Ilıcalı'nın sözleri sonrası kameraya Torreira'yı göstererek "Kıvanç burada, yeni aktör" dedi.

Galatasaray'ın bu sabahki antrenmanında kaptan Muslera, Ilıcalı'nın sözleri sonrası kameraya Torreira'yı göstererek "Kıvanç burada, yeni aktör" dedi.

İşte o anlar 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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