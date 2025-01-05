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Elon Musk Hakkında Sürpriz İddia: Dünyanın En Zengin İsmi İngiltere'nin Dev Futbol Kulübünü Satın Alabilir

Elon Musk Hakkında Sürpriz İddia: Dünyanın En Zengin İsmi İngiltere'nin Dev Futbol Kulübünü Satın Alabilir

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.01.2025 - 16:00

Dünyanın en zengin kişileri listesinin zirvesinde bulunan bulunan Elon Musk, şimdi de gözünü futbola dikti! İngiliz basınında yer alan habere göre, teknoloji ve inovasyonun öncüsü olan Musk, İngiltere’nin köklü futbol kulüplerinden Liverpool’u satın alabilir.

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Tesla, SpaceX ve X gibi devlerin arkasındaki isim Elon Musk'ın İngiltere’deki etkisini artırmak ve siyasi hedeflerine zemin hazırlamak için Premier Lig’e giriş yapmayı planladığı iddia edildi.

Tesla, SpaceX ve X gibi devlerin arkasındaki isim Elon Musk'ın İngiltere’deki etkisini artırmak ve siyasi hedeflerine zemin hazırlamak için Premier Lig’e giriş yapmayı planladığı iddia edildi.

Haberde, Güney Afrika doğumlu milyarderin, Liverpool’un mevcut sahibi Fenway Sports Group’tan (FSG) kulübü devralabileceği öne sürüldü.

Haberde, Güney Afrika doğumlu milyarderin, Liverpool’un mevcut sahibi Fenway Sports Group’tan (FSG) kulübü devralabileceği öne sürüldü.

Ancak şu ana kadar Anfield tribünlerinden çıkan sorular net: Elon Musk gibi bir figür, Liverpool’un geleneklerine uyum sağlayabilir mi?

Ancak şu ana kadar Anfield tribünlerinden çıkan sorular net: Elon Musk gibi bir figür, Liverpool’un geleneklerine uyum sağlayabilir mi?

Yoksa bu iddia, futbol dünyasında gerçekleşmeyecek bir rüya olarak mı kalacak?

Yoksa bu iddia, futbol dünyasında gerçekleşmeyecek bir rüya olarak mı kalacak?

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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