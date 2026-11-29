Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Ekranlara Dönüyor! Feyza Civelek'in Yeni Dizisi Belli Oldu
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Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nilay karakteriyle adından sıkça söz ettiren Feyza Civelek'in yeni adresi belli oldu. Birce Akalay, Fırat Tanış ve Ayça Bingöl'ü bir araya getiren NOW'un yeni dizisi kod adı Yasak Elma'sın kadrosuna katılan Civelek'in canlandıracağı karakter de ortaya çıktı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek bu kez NOW ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Feyza Civelek bu kez Ayça Bingöl'ün kızını canlandıracak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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