İstanbul: En yüksek 12°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Ankara: En yüksek 13°C, parçalı bulutlu.

İzmir: En yüksek 18°C, parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinde kıyılarda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Bursa: En yüksek 14°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

Antalya: En yüksek 24°C, parçalı, zamanla çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Adana: En yüksek 19°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Trabzon: En yüksek 15°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

Erzurum: En yüksek 6°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı.