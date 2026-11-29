Meteoroloji Açıkladı: Kar Yağışı Beklenen İller Belli Oldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava durumu tahminini yayımladı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok il için kuvvetli yağış, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyıları için ise kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Kuzey ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor.
Ayrıntılar haberimizde.
Kuvvetli yağış uyarısı yapılan iller belli oldu.
Rüzgar bazı bölgelerde saatte 90 kilometreye ulaşabilir.
Büyükşehirlerde hava nasıl olacak?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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