Meteoroloji'nin günlük tahmin raporuna göre Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Kurum, bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyurdu. Yağış anında kuvvetli rüzgar da etkisini gösterebilecek.

Rapora göre Kırklareli'nde gün boyunca hava çok bulutlu geçecek, termometreler 11 dereceyi gösterecek. Aralıklı sağanak ise sadece Trakya'yla sınırlı kalmayacak. Çanakkale, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde de zaman zaman sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul'da yağışların gece saatlerinden sonra başlaması, hava sıcaklığının ise 17 derece civarında olması öngörülüyor. Muğla kıyıları da öğle saatlerinden sonra sağanak yağışın etkisine girecek.