Meteoroloji'den Hızı 90 Kilometreyi Bulacak Fırtına Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli için sarı kodlu uyarı yayımladı. Trakya'nın bu iki kentinde cumartesi günü yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra ise Marmara'da 50 ile 90 kilometre hızla esebilecek kısa süreli bir fırtına etkili olacak.
Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağışın yerel olarak kuvvetli geçmesi bekleniyor.
Akşam saatlerinden sonra Marmara'da saatte 90 kilometreye varan fırtına esebilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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