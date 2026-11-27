Yasaklı Madde Soruşturmasında Deniz Çakır, Burcu Özberk ve Özcan Deniz'in Test Sonuçları Belli Oldu
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Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında Adli Tıp Kurumu'nun test sonuçları açıklandı. Test veren 16 şüpheliden 12'sinin sonucu negatif çıktı. Negatif sonuç alanlar arasında Deniz Çakır, Burcu Özberk ve Özcan Deniz de yer aldı.
Kaynak: Burak Doğan
Adli Tıp Kurumu, soruşturma kapsamında test veren 16 şüphelinin sonuçlarını açıkladı.
Özcan Deniz ve Deniz Çakır'ın test sonuçları negatif çıktı.
Burcu Özberk'in test sonucu da negatif çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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