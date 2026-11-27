Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de oyuncu Burcu Özberk'ti. Özberk'in savcılıkta verdiği ifadenin ayrıntıları daha önce ortaya çıkmıştı. Adli Tıp Kurumu'nun açıkladığı sonuçlara göre Özberk'in testi de negatif çıktı. Soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği bildiriliyor.