Black Friday Alışverişi Sürerken Amazon Çalışanları Harekete Geçti
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ABD'li perakende devi Amazon'un çalışanları, yılın en yoğun alışveriş günlerinden biri olan Black Friday'de taleplerini duyurmaya hazırlanıyor. Küresel sendikalar federasyonu UNI Global Union, farklı ülkeleri kapsayan bir eylem planı açıkladı. Amazon çalışanlarının gündeminde ücretler ve çalışma koşulları yer alıyor. Eylemlerin yalnızca Efsane Cuma günüyle sınırlı kalmayacağı da duyuruldu.
Amazon çalışanları 20'den fazla ülkede greve gidiyor.
Almanya ve Hindistan'da onlarca tesiste eylem yapılacak.
ABD'de Chicago ve Los Angeles'ta protestolar bekleniyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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