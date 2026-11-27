Protestolar Polonya, Brezilya, Japonya ve Güney Afrika'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeye yayılacak. Amazon'un ana vatanı ABD'de ise Chicago ve Los Angeles kentlerinde gösteriler bekleniyor. Eylemlere denk gelen alışveriş dönemi, ABD'de kasım ayının dördüncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü ile başlıyor ve Efsane Cuma'nın ardından Küçük İşletmeler Cumartesisi ile Siber Pazartesi'yle devam ediyor.