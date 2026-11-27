CIA Binasının Bahçesindeki Heykelin Son Şifresi Neden Bir Türlü Çözülemedi?
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ABD'nin Virginia eyaletindeki CIA merkezinin bahçesinde, içinde dört şifreli mesaj taşıyan bakır bir heykel duruyor. Kryptos adlı heykelin ilk üç mesajı 1990'larda çözüldü ama 97 karakterlik son mesaj 35 yıl boyunca direndi. 2025'te iki gazeteci Smithsonian arşivinde bu mesajın düz metnine ulaştı, fakat şifrenin nasıl kurulduğu hala bilinmiyor. Sanatçı Jim Sanborn da son mesajın çözülmediğini, yalnızca bulunduğunu söylüyor.
Kryptos, CIA merkezinin bahçesindeki bakır bir heykel ve dört şifreli mesaj taşıyor
İlk üç mesaj 1990'larda hem bilgisayarla hem kalem kağıtla çözüldü
Son mesajın düz metni 2025'te bulundu ama şifresi hala kırılmadı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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