Kryptos, sanatçı Jim Sanborn'ın yaptığı ve ABD'nin Virginia eyaletindeki CIA merkezinin önünde duran bakır bir heykel. Üzerinde dört şifreli mesaj var ve hikayesi 35 yıllık.

Şifreleme sistemini Sanborn, şifreleme uzmanı Ed Scheidt ile 1988'de birlikte tasarladı.

Mesajlar K1, K2, K3 ve K4 diye anılıyor. K1 63, K2 372, K3 337 karakterden oluşuyor. Sonuncusu K4 ise 97 karakterlik ve OBKR harfleriyle başlıyor.

Sanborn, heykeli soğan kabukları gibi katman katman açılacak şekilde tasarladığını anlatıyor. Yıllar içinde K4 için BERLIN, CLOCK ve EAST NORTHEAST gibi ipuçları da verdi.