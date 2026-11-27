Günler Süren Satış Baskısının Ardından Altın ve Gümüşte Tablo Değişti
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Altın ve gümüş fiyatları, günlerdir süren satış baskısının ardından 27 Kasım Cuma günü sert bir yükseliş yaşadı. Doların hız kesmesi ve hisse piyasalarının dengelenmesi, alıcıların değerli metallere geri dönmesinin önünü açtı. Gram altın öğle saatlerinde yakından izlenen bir sınırın yeniden üzerine çıkarken gümüşteki hareket altını geride bıraktı. Swissquote'un harici analisti Carlo Alberto De Casa ise altının bundan sonra izleyebileceği yola dair beklentisini paylaştı.
Gram altın öğle saatlerinde yeniden 6 bin TL'yi aştı.
Gümüşteki yükseliş altını geride bıraktı.
Kapalıçarşı'da gram altın 6.098 TL'yi gördü.
"4.000-4.200 dolar aralığına dönme ihtimalini yüksek görüyorum."
Doların yükselişine ara vermesi metallere yaradı.
Asya'da fiziki altın talebi bu hafta toparlandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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