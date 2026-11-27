Swissquote'un harici analisti Carlo Alberto De Casa'ya göre günler süren satışların ardından alıcılar piyasaya geri döndü ve son satış dalgasından sonra teknoloji ile yapay zeka hisselerinin dengelenmiş görünmesi de bu tabloda etkili oldu. De Casa, hisselerdeki sert düşüşlerin bazı yatırımcıları nakit yaratmak ve diğer kayıplarını karşılamak için altın pozisyonlarını kapatmaya ittiğini aktardı. Analist, fiyatların yönüne ilişkin beklentisini şu sözlerle paylaştı:

'Altının kolaylıkla yeniden 5.000 dolara ulaşacağını düşünmüyorum ancak fiyatların 4.000-4.200 dolar aralığına dönme ihtimalini yüksek görüyorum.'