Gram Altın 6 Bin TL'ye Yaklaştı, Çeyrek Ne Kadar?
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Çarşamba akşamı 15 ayın en düşük seviyesine kadar inen ons altın, bugün 3.650 dolar bandına çıkarak toparlanmasını sürdürüyor. Gram altın da saat 09.30 itibarıyla 5.960 liraya yükselip 6 bin TL sınırına dayandı. Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar? İşte 27 Kasım güncel altın fiyatları.
27 Kasım altın fiyatları: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?
Ons altın 3.650 doları gördü, gram altın 6 bin liraya dayandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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