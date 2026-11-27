Çarşamba günü 3.500 doların altına inen ons altın, o seviyeden hızlı bir dönüş yaptı. Dün akşam 3.577 dolar civarında olan ons, bugün sabah saatlerinde 3.650 dolar bandına çıktı. Gram altın ise dün 18.00'de 5.829 liraydı, bugün 5.960 liranın üzerinde işlem görüyor. Bu, yaklaşık yüzde 2,3'lük bir artış anlamına geliyor. Dolar/TL'nin 50,78 civarında yatay seyretmesi nedeniyle gram altındaki hareketin neredeyse tamamı ons fiyatından geliyor.

Piyasanın gözü hâlâ ABD'de. Ekim ayı kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi yıllık yüzde 3,8, çekirdek PCE ise yüzde 3,3 olarak açıklandı. Çekirdek endeks yüzde 3,2'lik beklentinin üzerinde kaldı. Üçüncü çeyrek büyümesinin yüzde 3,4'ten 4,3'e revize edilmesi de Fed'in faizi artırabileceği beklentisini güçlendirdi. CME FedWatch verilerine göre Fed'in aralıkta 25 baz puanlık artırıma gitme olasılığı yüzde 99,4 seviyesinde. FOMC toplantısı 8-9 Aralık'ta yapılacak, karar 9 Aralık'ta Türkiye saatiyle 22.00'de açıklanacak.