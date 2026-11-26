26 Kasım Perşembe Altın Fiyatları: Gram ve Çeyrek Altın Bugün Ne Kadar?
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Çarşamba akşamı yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesine kadar inen ons altın, gün bitmeden toparlanarak 3.570 dolar bandına döndü. Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar? İşte 26 Kasım güncel altın fiyatları.
26 Kasım altın fiyatları: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?
Ons altın 3.500 doların altını gördü, birkaç saat içinde toparlandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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