Dünkü hareketin fitilini ABD'den gelen veriler ateşledi. ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 ile tahminlerin üzerinde büyüdü. Fed'in yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ise ekimde yıllık yüzde 3,3 arttı ve yüzde 3,2'lik beklentinin üzerinde kaldı. Enflasyonun hedefin epey üzerinde seyretmesi, Fed'in faiz artırımında daha sert davranabileceği endişesini büyüttü.

Verilerin ardından spot ons altın TSİ 19.13 itibarıyla yüzde 3 düşüşle 3.445,89 dolara kadar indi ve Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Bu seviye, yılın başında görülen rekora göre yaklaşık yüzde 37'lik bir kayba işaret ediyordu. Ancak satış dalgası uzun sürmedi; ons altın daha sonra toparlanarak 3.574 dolarda dengelendi.

Bu sabah ise tablo daha sakin. Ons altın yüzde 0,2 civarında gerileyerek 3.570 dolar bandında işlem görüyor. Sabah saatlerinde 5.822 lira olan gram altın, saat 12.00 itibarıyla 5.819 liraya geriledi. Dolar endeksi yüzde 0,1 yükselişle 103,8 seviyesinde, dolar/TL ise 50,68 civarında yatay seyrediyor. Kurun sabit kalması, gram altındaki hareketin büyük ölçüde ons fiyatına bağlı kalmasına yol açıyor.

Orta Doğu'daki gerilimin petrol fiyatlarını yukarı taşıması da piyasaların takip ettiği başlıklar arasında. Brent petrolün varil fiyatı sabah saatlerinde 95 dolar civarına yükseldi.