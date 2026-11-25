Ons altın, 25 Kasım Çarşamba sabahı saat 07.40 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kaybederek 3 bin 546 dolardan alıcı buldu. Bu seviye, geçen cuma görülen 3 bin 502 dolarlık dip noktaya yalnızca 44 dolar uzaklıkta. Piyasada şimdi konuşulan soru, o dibin yeniden test edilip edilmeyeceği.

İç piyasada da tablo farklı değil. Gram altın aynı saatlerde 5 bin 776 TL seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcıların gözü ise haftanın en kritik verisi olarak görülen ABD PCE fiyat endeksinde. Fed'in enflasyonu izlerken baktığı bu gösterge, faiz patikasına dair beklentileri doğrudan değiştirebilecek güçte.