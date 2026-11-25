Altın Fiyatlarını Aşağı Çeken 3 Neden
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Altın fiyatlarında satış baskısı sürüyor. Ons altın çarşamba sabahı 3 bin 546 dolara gerilerken, geçen cuma görülen 14 ayın en düşük seviyesi yeniden piyasaların gündemine oturdu. Peki altın neden düşüyor? Altının düşmesine neden olan 3 etken uzmanlar tarafından açıklandı.
Ons altın, cuma günü 3 bin 502 dolarla 14 ayın en düşük seviyesini görmüştü.
Altının düşmesinde neden olan 3 şey.
Teknoloji hisselerindeki satış ve yeni gümrük vergisi planı baskıyı artırdı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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