Anthropic Hisseleri Rekor Halka Arzdan Birkaç Gün Sonra Çıkış Fiyatının Altına Düştü
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Nasdaq'ta rekor bir halka arzla işlem görmeye başlayan Anthropic'in hisseleri, ilk işlem gününün üzerinden birkaç gün geçmişken yön değiştirdi. Salı günü piyasa öncesi işlemlerde hisse, şirketin belirlediği teklif fiyatının altını gördü. Aynı günlerde Wall Street'te yapay zeka hisselerinin sürüklediği geniş bir yükseliş yaşanırken Anthropic bu hareketin dışında kaldı. Şirket yöneticilerinin hisse satışı ve açık ağırlıklı modellerden gelen rekabet de piyasanın gündeminde.
Anthropic hissesi 83 doların altına indi.
Nvidia ralisi Anthropic'i teğet geçti.
Amodei kardeşler hisse sattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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