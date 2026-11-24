Anthropic, daha düşük maliyetli açık ağırlıklı yapay zeka modellerinden kaynaklanan artan rekabetle de mücadele ediyor. Kullanıcılar, tescilli modeller olan Claude, ChatGPT ve Gemini'den farklı olarak DeepSeek, Mistral ve Moonshot AI tarafından geliştirilen modelleri indirip kendi ihtiyaçlarına göre uyarlayabiliyor. StoneX Kıdemli Piyasa Analisti Fiona Cincotta, veri merkezi yatırımlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

'Veri merkezlerinin inşasında bir yavaşlama yaşanması durumunda bu Anthropic'in geliştirme hızını, dolayısıyla gelecekteki gelirlerini ve şirketin değerlemesini de etkileyebilir.'

Halka açılan ilk öncü yapay zeka şirketi olan Anthropic, sektöre yönelik bir gösterge olarak değerlendiriliyor.