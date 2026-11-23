Nvidia Yönetim Kurulu, İstifa Eden Jensen Huang'ı Üç Görevle Birden Yeniden Atadı
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Nvidia'nın kurucu ortağı Jensen Huang, 12 Kasım'daki istifasından 11 gün sonra şirkete geri döndü. Yönetim kurulu, Huang'ı başkan, CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak yeniden atadı. Karar, yönetim kurulunun daha önce Huang'ın görevine iade edilmesinin söz konusu olmadığını açıklamasının ardından geldi.
Huang üç görevle geri döndü.
Trump ikinci şans çağrısı yapmıştı.
Nvidia 450 milyar dolar kaybetmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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