Nvidia yönetim kurulu, Jensen Huang'ı başkan, CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak yeniden atadı. Huang, Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen iş insanı Alice Huang ile ilişki yaşadığını kabul etmesinin ardından 12 Kasım'da görevinden ayrılmıştı. Skandal sürerken şirket içinden bir yöneticiyle de ilişkisi olduğu ortaya çıkmış, yönetim kurulu da soruşturma başlatmıştı. Şirketin kurucu ortağı olan Huang, 33 yıl boyunca Nvidia'nın başında kalmıştı.