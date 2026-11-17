Jensen Huang İlk Kez Konuştu: "Yönetim Kurulu İsterse CEO Olarak Geri Dönmekten Onur Duyarım"
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Nvidia'nın 33 yıllık CEO'su Jensen Huang, 12 Kasım'daki istifasından beş gün sonra ilk kez konuştu. Yazılı açıklamasında hatalarının sorumluluğunu üstlenen Huang, yönetim kurulu bunun şirket için en doğru karar olduğuna hükmederse CEO olarak geri dönmekten onur duyacağını söyledi. Kurul ise CNBC'ye göre Huang'ı geri getirmeyi düşünmüyor, yeni CEO için arama firması seçiyor.
[Kaynak: CNBC, 24/7 Wall St.]
Huang hatalarını tamamen üstlendiğini söyledi: "Yönetim kurulu için yarattığım sorunlardan derinden pişmanım."
Yönetim kurulu ise Huang'ı geri getirmeyi düşünmüyor, yeni CEO için arama firması seçiyor.
Huang'ın dönüşü için başlatılan imza kampanyası 180 bini aştı, Trump da itiraz etmeyeceğini söyledi.
Hisse açıklamanın ardından 154,38 dolara çıktı ama rekor seviyenin hâlâ yüzde 35 altında.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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