Huang'ın 17 Kasım Salı günü yayımladığı yazılı açıklama, istifasından bu yana ilk sözleri oldu. Nvidia'nın eski CEO'su, şirketteki herkesten beklenen standartları karşılayamadığını ve özel hayatında ciddi hatalar yaptığını kabul etti. 'Yönetim kurulu için derinden pişman olduğum sorunlar yarattım' diyen Huang, hatalarını tamamen üstlendiğini de ekledi.

Bağımsız soruşturmaya katılacağını duyuran Huang, ABD'ye 53 yıl önce geldiğini hatırlattı. Vatandaş olmanın hayatındaki en gurur verici anlardan biri olduğunu söyleyen Huang, yönetim kurulu geri dönüşünün hissedarlar, çalışanlar, şirket ve Amerika için en iyi sonuç olduğuna karar verirse CEO koltuğuna oturmaktan onur duyacağını belirtti.