Jensen Huang Nvidia'ya Geri Dönebilir: Müttefikleri Yönetim Kurulu İçin "Savaş Odası" Kuruyor
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Nvidia'nın 33 yıllık CEO'su Jensen Huang, istifasından birkaç gün sonra şirketin başına dönmenin yollarını arıyor. Financial Times'ın haberine göre Huang eski görevine dönmeyi yakın çevresiyle konuştu, Silikon Vadisi'nden bir grup yönetici de yönetim kurulunu ikna etmek ve Beyaz Saray'ın desteğini almak için 'savaş odası' kuruyor. Huang'ın geri dönüşüne destek veren imza kampanyası 150 bini aştı, Elon Musk da listede.
[Kaynak: Financial Times, Fox Business, The Week]
Huang'ın yakın çevresi, eski CEO'nun koltuğuna dönmesi için "savaş odası" kuruyor.
Elon Musk kampanyaya imza attı: "Jensen olmadan kritik anlaşmaların bir kısmı kaybedilir."
Büyük hissedarlar acele edilmemesini isterken Hazine Bakanı Bessent dışarıdan bir isim arıyor.
Nvidia, Huang'sız ilk bilançosunu 17 Kasım Salı günü açıklayacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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