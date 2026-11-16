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Jensen Huang Nvidia'ya Geri Dönebilir: Müttefikleri Yönetim Kurulu İçin "Savaş Odası" Kuruyor

Jensen Huang Nvidia'ya Geri Dönebilir: Müttefikleri Yönetim Kurulu İçin "Savaş Odası" Kuruyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.11.2026 - 09:11
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Nvidia'nın 33 yıllık CEO'su Jensen Huang, istifasından birkaç gün sonra şirketin başına dönmenin yollarını arıyor. Financial Times'ın haberine göre Huang eski görevine dönmeyi yakın çevresiyle konuştu, Silikon Vadisi'nden bir grup yönetici de yönetim kurulunu ikna etmek ve Beyaz Saray'ın desteğini almak için 'savaş odası' kuruyor. Huang'ın geri dönüşüne destek veren imza kampanyası 150 bini aştı, Elon Musk da listede.

[Kaynak: Financial Times, Fox Business, The Week]

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Huang'ın yakın çevresi, eski CEO'nun koltuğuna dönmesi için "savaş odası" kuruyor.

Huang'ın yakın çevresi, eski CEO'nun koltuğuna dönmesi için "savaş odası" kuruyor.

FT'ye konuşan ve adı verilmeyen bir müttefik, Silikon Vadisi yöneticilerinden oluşan bir ekibin yönetim kuruluna baskı yapmak için bir araya geldiğini, Beyaz Saray'dan da destek isteyeceklerini anlattı. Aynı kaynak, 'Öncü yapay zeka laboratuvarları dışında teknolojide önemli olan herkes Jensen'i seviyor' diye konuştu. Huang'ın yaşadığı krizi ise şu sözlerle özetledi: 'Bir astla ilişki yaşamak işten çıkarılma sebebidir.'

Huang 12 Kasım Perşembe günü başkan ve CEO görevinden ve yönetim kurulundan istifa etmişti. Çin için casusluk şüphesi taşıyan bir kadınla ilişkisi ortaya çıkmış, ardından başka ilişki iddiaları gündeme gelmişti.

Standwithjensen.com adresindeki 'Jensen'i Geri Getirin' kampanyası ise 150 binden fazla imzaya ulaştı. Sitede 'Jensen kitle linci değil, adil yargılanmayı hak ediyor' yazıyor. İmzacıların bir kısmı kendini Nvidia hissedarı ya da mevcut ve eski çalışanı olarak tanıtıyor; siteye göre bu bilgiler kişilerin kendi beyanına dayanıyor.

Elon Musk kampanyaya imza attı: "Jensen olmadan kritik anlaşmaların bir kısmı kaybedilir."

Elon Musk kampanyaya imza attı: "Jensen olmadan kritik anlaşmaların bir kısmı kaybedilir."

Musk 14 Kasım'da X'ten yaptığı paylaşımda Nvidia'nın tedarik anlaşmalarının çoğunun yazılı sözleşmeye değil, Huang'la kurulan el sıkışma güvenine dayandığını yazdı. Huang'ın bilgi işlem gücü ve parça taahhütlerini her zaman yerine getirdiğini söyleyen Musk, şöyle devam etti: 'Jensen olmadan bu kritik anlaşmaların en azından bir kısmı kaybedilecek.'

Kampanyada Musk'ın yanı sıra Epic Games CEO'su Tim Sweeney, Uber'in eski CEO'su Travis Kalanick, YouTube'un kurucu ortağı Steve Chen, Y Combinator CEO'su Garry Tan ve Cohere'in kurucu ortağı Aidan Gomez de imzası bulunanlar arasında. Kalanick, 'Jensen çağımızın en büyük yapıcılarından biri' dedi. Chen ise imzasının hiçbir kişisel davranışa verilmiş onay olmadığını belirtti.

Büyük hissedarlar acele edilmemesini isterken Hazine Bakanı Bessent dışarıdan bir isim arıyor.

Büyük hissedarlar acele edilmemesini isterken Hazine Bakanı Bessent dışarıdan bir isim arıyor.

Altimeter Capital CEO'su Brad Gerstner ile Atreides Management'ın kurucusu Gavin Baker, geçen cuma günü yönetim kuruluna ortak bir mektup gönderdi. İki yatırımcı kurulun 'Huang'ın dönüşü dahil tüm seçenekleri tartışmasını' ve yerine birini getirmek için acele etmemesini istedi.

Hazine Bakanı Scott Bessent ise tam tersini savundu. Fox News'e konuşan Bessent, Nvidia'nın sorumluluğuna dikkat çekerek 'dramatik bir yeniden yapılanma' gerektiğini söyledi ve şirketin dışarıdan bir CEO bulması gerektiğini vurguladı. Bessent'in endişesinin merkezinde Megaspeed sevkiyatları ve ihracat kurallarına uyum var.

Yönetim kurulu bağımsız bir soruşturma başlattı, FBI da Çinli kadınla ilişkinin casusluk boyutunu inceliyor. FT geçen hafta kurulun Arm CEO'su Rene Haas'a yaklaştığını yazmıştı; kurul ise resmi bir sürecin başlamadığını söyledi. Huang'ın dönmesi için Trump yönetimini ve Kongre'yi ikna etmesi gerekecek, üstelik yönetim kuruluna kontrol sağlayacak bir hisseyle girmeyecek.

Nvidia, Huang'sız ilk bilançosunu 17 Kasım Salı günü açıklayacak.

Nvidia, Huang'sız ilk bilançosunu 17 Kasım Salı günü açıklayacak.

Şirketi 2013'ten beri Mali İşler Direktörü olarak yöneten Colette Kress, geçici CEO olarak istikrarı korumaya çalışıyor. Harvey C. Jones ise Nvidia tarihinin ilk yönetim kurulu başkanı oldu; kurul ayrıca dış hukuk danışmanlarıyla çalışmaya başladı.

Nvidia hisseleri 13 Kasım'da yüzde 2,01 düşüşle 162,85 dolardan kapandı. Hisse bir ayda yüzde 26,41 değer kaybetti, şirketin piyasa değeri yaklaşık 3,93 trilyon dolara geriledi. Bir önceki çeyrekte 96,2 milyar dolar gelir açıklayan şirketin bu rakamın 89 milyar dolarını veri merkezi işinden elde ettiği görülmüştü. Üçüncü çeyrek için ise 108 milyar dolar, yüzde 2 artı eksi payla hedef verildi. Açıklanan tedarik taahhütleri toplamı 279 milyar dolar.

Yönetim kurulunun yönetişim incelemesi ve dış hukuk danışmanlığı sürerken Huang'ın kısa sürede dönmesi pek olası görülmüyor. Kararın kurul ve yatırımcılar tarafından bilanço sonrası nasıl şekilleneceği ise merakla bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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