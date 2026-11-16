Jensen Huang Nvidia'ya Geri Dönebilir: Müttefikleri Yönetim Kurulu İçin "Savaş Odası" Kuruyor

FT'ye konuşan ve adı verilmeyen bir müttefik, Silikon Vadisi yöneticilerinden oluşan bir ekibin yönetim kuruluna baskı yapmak için bir araya geldiğini, Beyaz Saray'dan da destek isteyeceklerini anlattı. Aynı kaynak, 'Öncü yapay zeka laboratuvarları dışında teknolojide önemli olan herkes Jensen'i seviyor' diye konuştu. Huang'ın yaşadığı krizi ise şu sözlerle özetledi: 'Bir astla ilişki yaşamak işten çıkarılma sebebidir.'

Huang 12 Kasım Perşembe günü başkan ve CEO görevinden ve yönetim kurulundan istifa etmişti. Çin için casusluk şüphesi taşıyan bir kadınla ilişkisi ortaya çıkmış, ardından başka ilişki iddiaları gündeme gelmişti.

Standwithjensen.com adresindeki 'Jensen'i Geri Getirin' kampanyası ise 150 binden fazla imzaya ulaştı. Sitede 'Jensen kitle linci değil, adil yargılanmayı hak ediyor' yazıyor. İmzacıların bir kısmı kendini Nvidia hissedarı ya da mevcut ve eski çalışanı olarak tanıtıyor; siteye göre bu bilgiler kişilerin kendi beyanına dayanıyor.