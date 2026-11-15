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Jensen Huang Skandalından Sonra Sosyal Medya Mark Zuckerberg'ü "Son Sadık Milyarder" İlan Etti

Jensen Huang Skandalından Sonra Sosyal Medya Mark Zuckerberg'ü "Son Sadık Milyarder" İlan Etti

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
15.11.2026 - 14:46
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Nvidia’nın kurucusu Jensen Huang 8 Kasım’da eşini aldattığını kabul etti. Ertesi gün sosyal medyada bir paylaşım viral oldu: Nvidia, Microsoft ve Amazon patronlarının aldattığını yazan paylaşım, evliliğe dair son umudun Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg olduğunu söylüyordu. Kullanıcılar Mark Zuckerberg’ü “son sadık milyarder” ilan etti. Gözler, Priscilla Chan ile 2003'te Harvard’da başlayan 23 yıllık ilişkiye çevrildi.

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Jensen Huang 8 Kasım'da çalışanlarına yazdığı notta 40 yıllık eşini aldattığını kabul etti.

Jensen Huang 8 Kasım'da çalışanlarına yazdığı notta 40 yıllık eşini aldattığını kabul etti.

Jensen Huang, notunda eşine sadakatsizlik ettiğini ve yaptıklarının eşine ve çocuklarına acı verdiğini yazdı. New York Times'a göre ilişki, ABD'li yetkililerin Çin adına çalıştığından şüphelendiği Megaspeed yöneticisi Alice Huang ileydi.

Ardından gazete, Nvidia'nın sağlık birimi başkan yardımcısı Kimberly Powell ile ikinci bir ilişki iddiasını gündeme getirdi. Reuters ise 12 Kasım'da şirket çalışanı başka bir isimle üçüncü bir ilişki olduğunu öne sürdü. Bu iki iddia ne Nvidia ne de Jensen Huang tarafından doğrulandı.

Yönetim kurulu 11 Kasım akşamı Jensen Huang'ın istifasını kabul etti. 33 yıldır şirketin başında olan Jensen Huang'ın yerine geçici olarak finans direktörü Colette Kress getirildi.

Sosyal medyada yayılan paylaşım Mark Zuckerberg'ü "evliliğe dair son umut" ilan etti

Sosyal medyada yayılan paylaşım Mark Zuckerberg'ü "evliliğe dair son umut" ilan etti

9 Kasım'da mor-pembe bir zemin üzerine yazılmış bir paylaşım kısa sürede viral oldu. Paylaşımda Nvidia, Microsoft ve Amazon patronlarının eşlerini aldattığı yazıyor, evliliğe dair son umudun Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg olduğu söyleniyordu. Kullanıcılar da Mark Zuckerberg'ü 'son sadık milyarder' ilan etti.

Ancak paylaşımda dikkat çekici bir karışıklık var. Microsoft'un bugünkü CEO'su Satya Nadella ve Amazon'un CEO'su Andy Jassy hakkında böyle bir iddia bulunmuyor. Kastedilen isimler şirketlerin kurucuları Bill Gates ve Jeff Bezos.

Bill Gates'in sözcüsü 2021'de, Melinda French Gates ile evliyken bir Microsoft çalışanıyla yaklaşık 20 yıl önce ilişki yaşadığını kabul etmişti. Çift aynı yıl 27 yıllık evliliklerini bitirdi. Jeff Bezos ve MacKenzie Scott ise 2019'da boşanma kararı aldı. Birkaç saat sonra Jeff Bezos'un Lauren Sánchez ile ilişkisi basına yansıdı. İlişkinin ne zaman başladığı hâlâ tartışmalı.

Mark Zuckerberg ile Priscilla Chan'ın hikâyesi 2003'te Harvard'daki bir partide tuvalet kuyruğunda başladı.

Mark Zuckerberg ile Priscilla Chan'ın hikâyesi 2003'te Harvard'daki bir partide tuvalet kuyruğunda başladı.

Çift yaklaşık dokuz yıl sevgili kaldı. 19 Mayıs 2012'de, Facebook'un halka arzından bir gün sonra Palo Alto'daki evlerinin bahçesinde evlendiler. Davetliler, Priscilla Chan'ın tıp fakültesinden mezuniyetini kutlamaya geldiklerini sanıyordu.

Mark Zuckerberg, Çince öğrenmesinin nedenlerinden birinin Priscilla Chan'ın büyükannesiyle konuşabilmek olduğunu anlatmıştı. 2015'te çiftin üç kez düşük yaşadığını da kendisi açıkladı. Aynı yıl kızları Max doğdu ve Mark Zuckerberg iki ay babalık izni aldı.

Çiftin bugün üç kızı var. 2024'te Mark Zuckerberg, bahçelerine diktirdiği Priscilla Chan heykelinin fotoğrafını paylaşmıştı. Sosyal medya kullanıcıları da bu ayrıntıları hatırlatarak Mark Zuckerberg'ün evliliğini Jensen Huang skandalının tam karşısına koydu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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