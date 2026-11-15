Jensen Huang Skandalından Sonra Sosyal Medya Mark Zuckerberg'ü "Son Sadık Milyarder" İlan Etti

Jensen Huang, notunda eşine sadakatsizlik ettiğini ve yaptıklarının eşine ve çocuklarına acı verdiğini yazdı. New York Times'a göre ilişki, ABD'li yetkililerin Çin adına çalıştığından şüphelendiği Megaspeed yöneticisi Alice Huang ileydi.

Ardından gazete, Nvidia'nın sağlık birimi başkan yardımcısı Kimberly Powell ile ikinci bir ilişki iddiasını gündeme getirdi. Reuters ise 12 Kasım'da şirket çalışanı başka bir isimle üçüncü bir ilişki olduğunu öne sürdü. Bu iki iddia ne Nvidia ne de Jensen Huang tarafından doğrulandı.

Yönetim kurulu 11 Kasım akşamı Jensen Huang'ın istifasını kabul etti. 33 yıldır şirketin başında olan Jensen Huang'ın yerine geçici olarak finans direktörü Colette Kress getirildi.