Jensen Huang Skandalından Sonra Sosyal Medya Mark Zuckerberg'ü "Son Sadık Milyarder" İlan Etti
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Nvidia’nın kurucusu Jensen Huang 8 Kasım’da eşini aldattığını kabul etti. Ertesi gün sosyal medyada bir paylaşım viral oldu: Nvidia, Microsoft ve Amazon patronlarının aldattığını yazan paylaşım, evliliğe dair son umudun Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg olduğunu söylüyordu. Kullanıcılar Mark Zuckerberg’ü “son sadık milyarder” ilan etti. Gözler, Priscilla Chan ile 2003'te Harvard’da başlayan 23 yıllık ilişkiye çevrildi.
Jensen Huang 8 Kasım'da çalışanlarına yazdığı notta 40 yıllık eşini aldattığını kabul etti.
Sosyal medyada yayılan paylaşım Mark Zuckerberg'ü "evliliğe dair son umut" ilan etti
Mark Zuckerberg ile Priscilla Chan'ın hikâyesi 2003'te Harvard'daki bir partide tuvalet kuyruğunda başladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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