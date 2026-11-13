Jensen Huang'dan Bill Gates'e: Evlilik Dışı İlişkisi Ortaya Çıkan 12 Ünlü CEO
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Nvidia'yı 33 yıl yöneten Jensen Huang 12 Kasım 2026'da istifa etti. Dört gün önce çalışanlarına gönderdiği notta eşini aldattığını kabul etmişti. Peki şirket koltuğunu bir yasak aşk yüzünden kaybeden ilk patron mu?
Hayır!
Listede kimisi itiraf etmiş, kimisi şirket soruşturmasıyla yakalanmış, kimisi de bir konser kamerasına yakalanmış isimler var.
Jensen Huang, Nvidia
Andy Byron, Astronomer
Jeff Bezos, Amazon
Leon Black, Apollo
Bill Gates, Microsoft
Brian Krzanich, Intel
Darren Huston, Priceline (Booking.com)
Christopher Kubasik, Lockheed Martin
Brian Dunn, Best Buy
Charles Phillips, Oracle
Harry Stonecipher, Boeing
Jack Welch, General Electric
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın