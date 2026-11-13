Jensen Huang'dan Bill Gates'e: Evlilik Dışı İlişkisi Ortaya Çıkan 12 Ünlü CEO

Temmuz 2025'te Boston'daki Coldplay konserinde stadın 'öpücük kamerası' Andy Byron'ı şirketin insan kaynakları direktörü Kristin Cabot'a sarılırken yakaladı. İkisi kameradan kaçınca Chris Martin de 'Ya bir ilişki yaşıyorlar ya da çok utangaçlar' diye takıldı. Video dünyanın her yerinde izlendi.

Evli olduğu bilinen Andy Byron birkaç gün sonra istifa etti. Şirket yalnızca 'liderlerimizden beklenen standart karşılanmadı' açıklamasını yaptı, Andy Byron ilişkiyle ilgili kamuya açık bir açıklama yapmadı.