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Ekonomi
Jensen Huang'dan Bill Gates'e: Evlilik Dışı İlişkisi Ortaya Çıkan 12 Ünlü CEO

Jensen Huang'dan Bill Gates'e: Evlilik Dışı İlişkisi Ortaya Çıkan 12 Ünlü CEO

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 14:28
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Nvidia'yı 33 yıl yöneten Jensen Huang 12 Kasım 2026'da istifa etti. Dört gün önce çalışanlarına gönderdiği notta eşini aldattığını kabul etmişti. Peki şirket koltuğunu bir yasak aşk yüzünden kaybeden ilk patron mu?

Hayır!

Listede kimisi itiraf etmiş, kimisi şirket soruşturmasıyla yakalanmış, kimisi de bir konser kamerasına yakalanmış isimler var.

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Jensen Huang, Nvidia

Jensen Huang, Nvidia

Jensen Huang 8 Kasım 2026'da çalışanlarına yazdığı notta 'Eşime sadakatsizlik ettim. Yaptıklarım ona ve çocuklarımıza acı verdi' dedi. New York Times'a göre ilişki, ABD istihbaratının Çin adına çalıştığından şüphelendiği Megaspeed yöneticisi Alice Huang ileydi. Çin bu iddiayı reddediyor. Gazete birkaç gün sonra Nvidia'daki bir üst düzey yöneticiyle ikinci bir ilişki daha olduğunu yazdı, bu iddia henüz doğrulanmadı. Yönetim kurulu bağımsız soruşturma başlattı ve Jensen Huang 12 Kasım'da istifa etti. Hisseler aynı gün işlem başında yüzde 13'ten fazla düştü, finans direktörü Colette Kress geçici CEO oldu.

Andy Byron, Astronomer

Andy Byron, Astronomer

Temmuz 2025'te Boston'daki Coldplay konserinde stadın 'öpücük kamerası' Andy Byron'ı şirketin insan kaynakları direktörü Kristin Cabot'a sarılırken yakaladı. İkisi kameradan kaçınca Chris Martin de 'Ya bir ilişki yaşıyorlar ya da çok utangaçlar' diye takıldı. Video dünyanın her yerinde izlendi. 

Evli olduğu bilinen Andy Byron birkaç gün sonra istifa etti. Şirket yalnızca 'liderlerimizden beklenen standart karşılanmadı' açıklamasını yaptı, Andy Byron ilişkiyle ilgili kamuya açık bir açıklama yapmadı.

Jeff Bezos, Amazon

Jeff Bezos, Amazon

Jeff Bezos ve MacKenzie Scott 9 Ocak 2019'da boşanacaklarını duyurdu. Birkaç saat sonra National Enquirer, Jeff Bezos'un Lauren Sánchez ile ilişkisini mesajlarıyla birlikte yayımladı. İlişkinin evlilik sürerken mi, çift ayrıldıktan sonra mı başladığı bugün de tartışmalı. 

Jeff Bezos ve Lauren Sánchez Haziran 2025'te Venedik'te evlendi.

Leon Black, Apollo

Leon Black, Apollo

Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden Apollo'nun kurucusu Leon Black, mahkemeye sunduğu dilekçede eski model Guzel Ganieva ile 2008-2014 yılları arasında evlilik dışı ilişki yaşadığını kabul etti. İlişkiyi gizli tutmak için para ödediğini de söyledi. Guzel Ganieva'nın taciz ve şiddet suçlamalarını ise reddediyor, dava sürüyor.

Bill Gates, Microsoft

Bill Gates, Microsoft

Bill Gates'in sözcüsü 2021'de, Melinda French Gates ile evliyken bir Microsoft çalışanıyla yaklaşık 20 yıl önce ilişki yaşadığını kabul etti. Açıklamaya göre ilişki 'dostane biçimde' bitmişti. Microsoft yönetim kurulu konuyu 2019'da incelemeye almıştı, Bill Gates 2020'de kuruldan ayrıldı.

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Brian Krzanich, Intel

Brian Krzanich, Intel

Intel, Haziran 2018'de CEO'su Brian Krzanich'in istifasını kabul etti. Şirket açıklamasına göre Brian Krzanich'in bir çalışanla geçmişte yaşadığı rızaya dayalı ilişki, yöneticilere getirilen ilişki yasağını çiğniyordu. Brian Krzanich 1998'den beri evliydi.

Darren Huston, Priceline (Booking.com)

Darren Huston, Priceline (Booking.com)

Booking.com'un çatı şirketi Priceline'ın CEO'su Darren Huston, Nisan 2016'da bir çalışanla ilişkisi ortaya çıkınca istifa etti. Evli olan Darren Huston ilişkiyi kabul edip pişman olduğunu söyledi. Kıdem tazminatı alamadı, 13 milyon doları aşan hisse hakkını da kaybetti.

Christopher Kubasik, Lockheed Martin

Christopher Kubasik, Lockheed Martin

Christopher Kubasik 1 Ocak 2013'te dünyanın en büyük silah üreticisinin başına geçecekti. Kasım 2012'de bir astıyla ilişkisi ortaya çıktı ve göreve başlamadan kovuldu. Aynı gün CIA Direktörü David Petraeus da evlilik dışı ilişkisi yüzünden istifa etmişti.

Brian Dunn, Best Buy

Brian Dunn, Best Buy

Brian Dunn Nisan 2012'de bir kadın çalışanla ilişkisi hakkındaki iç soruşturma sürerken istifa etti. Şirket raporu, evli olan Brian Dunn'ın şirket politikasını çiğnediğini ve 'son derece kötü muhakeme' gösterdiğini yazdı. Olay, durumu yönetim kuruluna bildirmeyen kurucu Richard Schulze'nin de başkanlık koltuğuna mal oldu.

Charles Phillips, Oracle

Charles Phillips, Oracle

Ocak 2010'da New York Times Meydanı'nda, San Francisco'da ve Atlanta'da dev reklam panoları belirdi. Oracle'ın başkanı Charles Phillips ile YaVaughnie Wilkins'in fotoğraflarının yanında 'Sonsuza dek ruh eşim' yazıyordu. Panoları ilişkisi biten YaVaughnie Wilkins astırmıştı. Charles Phillips 8,5 yıl süren ilişkiyi açıklamayla kabul etti ve eşiyle barıştığını söyledi.

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Harry Stonecipher, Boeing

Harry Stonecipher, Boeing

Boeing yönetim kurulu Mart 2005'te CEO Harry Stonecipher'dan istifasını istedi. Evli olan Harry Stonecipher'ın şirketteki bir kadın yöneticiyle ilişkisi, şirkete gelen isimsiz bir ihbarla ve iç yazışmalarla ortaya çıkmıştı. Boeing'in etik kurallarını yeniden yazdırmak için göreve getirilen Harry Stonecipher, aynı kurallar yüzünden gitti.

Jack Welch, General Electric

Jack Welch, General Electric

Jack Welch, Jane Welch ile evliyken kendisiyle röportaj yapan Harvard Business Review editörü Suzy Wetlaufer ile ilişki yaşadı. İlişki 2002'de basına yansıdığında Jack Welch CEO'luktan emekli olmuştu, Suzy Wetlaufer ise dergideki görevinden ayrıldı. Jack Welch ile Suzy Wetlaufer 2004'te evlendi.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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