Nvidia CEO'su Jensen Huang İtiraf Etti: Çin Ajanı Olduğu İddia Edilen Kadınla Eşini Aldattı

Huang, Nvidia çalışanlarına gönderdiği e-posta mesajına 'Ailemize ve hepinize bir özür borçluyum' diyerek başladı. Eşine sadık kalmadığını belirten Huang, 'Davranışlarım eşimi ve çocuklarımı incitti. Yaptıklarımın hiçbir mazereti yok. Derin üzüntü duyuyorum' ifadelerini kullandı.

Mesajında kadının adını vermeyen Huang, 'Hayatım boyunca ailem bana sevgi ve destek verdi. Dürüstlüğümü ve sadakatimi hak ediyorlar. Ancak ben onları hayal kırıklığına uğrattım ve birlikte kurduğumuz hayata zarar verdim' dedi. CNBC'nin aktardığına göre mesaj, Çinli iş insanı Alice Huang ile yaşanan yakın ilişkiyi kastediyordu.

Huang, çalışma arkadaşlarına, yönetim kuruluna, ortaklara ve hissedarlara da seslendi: 'Benden daha iyisini hak ediyorsunuz. Nvidia'ya liderlik etmek hayatımın en büyük ayrıcalığı. Bu sorumluluğu yerine getiremedim.' Mesajın sonunda, 'Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım' diyerek güveni yeniden kazanmak için çalışacağını söyledi.