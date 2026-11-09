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Nvidia CEO'su Jensen Huang İtiraf Etti: Çin Ajanı Olduğu İddia Edilen Kadınla Eşini Aldattı

Nvidia CEO'su Jensen Huang İtiraf Etti: Çin Ajanı Olduğu İddia Edilen Kadınla Eşini Aldattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.11.2026 - 07:20
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Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang (63), çalışanlara gönderdiği e-postada eşine sadık kalmadığını kabul etti. Yönetim kurulu, ABD'li yetkililerin Çin istihbaratı adına çalıştığını söylediği bir kadınla yaşanan ilişkinin ardından Huang hakkında bağımsız soruşturma başlattığını duyurdu.

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Huang, çalışanlarına yazdığı e-postada "Eşime sadık kalmadım" diyerek ailesinden ve şirketten özür diledi.

Huang, çalışanlarına yazdığı e-postada "Eşime sadık kalmadım" diyerek ailesinden ve şirketten özür diledi.

Huang, Nvidia çalışanlarına gönderdiği e-posta mesajına 'Ailemize ve hepinize bir özür borçluyum' diyerek başladı. Eşine sadık kalmadığını belirten Huang, 'Davranışlarım eşimi ve çocuklarımı incitti. Yaptıklarımın hiçbir mazereti yok. Derin üzüntü duyuyorum' ifadelerini kullandı.

Mesajında kadının adını vermeyen Huang, 'Hayatım boyunca ailem bana sevgi ve destek verdi. Dürüstlüğümü ve sadakatimi hak ediyorlar. Ancak ben onları hayal kırıklığına uğrattım ve birlikte kurduğumuz hayata zarar verdim' dedi. CNBC'nin aktardığına göre mesaj, Çinli iş insanı Alice Huang ile yaşanan yakın ilişkiyi kastediyordu.

Huang, çalışma arkadaşlarına, yönetim kuruluna, ortaklara ve hissedarlara da seslendi: 'Benden daha iyisini hak ediyorsunuz. Nvidia'ya liderlik etmek hayatımın en büyük ayrıcalığı. Bu sorumluluğu yerine getiremedim.' Mesajın sonunda, 'Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım' diyerek güveni yeniden kazanmak için çalışacağını söyledi.

Nvidia yönetim kurulu, Huang'ın yabancı istihbaratın hedefi olduğu haberleri üzerine bağımsız soruşturma açtı.

Nvidia yönetim kurulu, Huang'ın yabancı istihbaratın hedefi olduğu haberleri üzerine bağımsız soruşturma açtı.

Soruşturma, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir komite tarafından ve dışarıdan hukuk danışmanlarının desteğiyle yürütülecek. Yönetim kurulu açıklamasında ABD'nin ulusal ve ekonomik güvenliğine öncelik verdiğini vurguladı. Kurul, ulusal güvenliğin ya da Nvidia'ya ait gizli bilgilerin tehlikeye atıldığına inanmak için bir gerekçesi bulunmadığını, ancak incelemenin 'mevcut tüm bilgileri' kapsayacağını belirtti. Huang'ın incelemeye tam destek verdiği ve işbirliği yapmayı taahhüt ettiği, kurulun ise Huang'a ve liderlik ekibine güven duyduğu da açıklamada yer aldı.

Konu, New York Times'ın geçen ay yayımladığı haberle gündeme gelmişti. Habere göre ABD istihbaratı, Singapur merkezli veri merkezi şirketi Megaspeed'le bağlantılı Çinli yönetici Alice Huang'ın (Huang Le) Pekin'e bilgi sızdırdığı sonucuna vardı. Alice Huang'ın Jensen Huang ile akrabalığı yok. İsmi açıklanmayan kaynaklara dayanan haberde, Megaspeed'in Nvidia çiplerini Çin'e yönlendirip yönlendirmediğinin de incelendiği yazıldı. Çin hükümeti haberi 'temelsiz spekülasyon' diyerek reddetti.

Nvidia sözcüsü John Rizzo, New York Times'a yaptığı açıklamada Huang'ın Alice Huang ile görüşmelerinin herhangi bir müşteriyle yapılan görüşmelerle aynı nitelikte olduğunu söylemişti. Şirket, CNBC'ye ise 'Bugünkü haber Nvidia'yı yavaşlatmayacak' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Huang için "Saygın bir adam, herhalde bir açıklaması vardır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Huang için "Saygın bir adam, herhalde bir açıklaması vardır" dedi.

Huang hakkında soru soran gazetecilere konuşan Trump, 'Onun iyi bir insan olduğunu biliyorum ama arka planda neler olduğunu asla bilemezsiniz. Umarım her şey yolundadır. Çok harika bir iş çıkardı' dedi. New York Times'a göre Trump, istihbarat bulguları hakkında yaklaşık bir yıl önce bilgilendirilmiş ve harekete geçmemeyi seçmişti. Trump, bu karardan pişmanlık duyup duymadığı sorusuna 'Hayır, sanmıyorum. Saygın bir adam. Muhtemelen bunun bir açıklaması vardır. Onu dinlemek gerekir' yanıtını verdi.

Yorumcular ise daha temkinli. Yorkville'den teknoloji analisti Dan Ives, soruşturma haberini Huang için 'kara bir leke anı' olarak niteledi. Ives'a göre süreç en azından birden fazla Kongre incelemesini tetikleyecek ve hisse üzerinde baskı yaratacak. Huang'ın kısa vadede görevini koruması beklenirken, kurulun soruşturmasının sonucuna göre koltuğunu kaybetme riski bulunuyor.

Gündemin Trump'ın bu ay Çin'de Şi Cinping ile yapması planlanan zirvede de yapay zekâ başlığını öne çıkarması bekleniyor. Demokrat Senatör Chris Coons ise X'te 'Kongre soruşturacak ve cevap alacak' paylaşımı yaptı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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