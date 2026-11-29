İşitme Engelli Bir Ailede Büyüyen Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk İlk Kez Konuştu
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Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk, Hürriyet'e verdiği röportajda işitme engelli annesinin anlattığı bir bebeklik hikâyesini paylaştı. Annesine göre Ayruk bebekken neredeyse hiç ağlamıyor, yalnızca kapı çaldığında ağlıyordu. Genç oyuncu bu durumu annesine sesi duyurma çabası olarak yorumladı.
KAYNAK: Cansu Topçu/ Hürriyet
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Daha 17 dizisinin başrolü Ceren Ayruk, ailesine dair ilk kez açıklamalarda bulundu.
Ceren Ayruk: "Demek ki beni daha sakin ve soğukkanlı bir insan yapmış"
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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