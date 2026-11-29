Kanal D'nin Daha 17 dizisinde Leyla'yı canlandıran Ceren Ayruk, Hürriyet'ten Cansu Topçu'ya verdiği röportajda annesi ve babasının işitme engelli olduğunu ilk kez anlattı.

Röportajın en dikkat çekici anlarından biri ise genç oyuncunun bebeklik yıllarına dair paylaştığı hikâye oldu.

Ayruk, işitme engelli bir anne ve babayla büyümenin hayatını nasıl şekillendirdiği sorusunu bir örnekle yanıtladı. Hikâyeyi kısa süre önce annesinden dinlediğini ve çok etkilendiğini söyledi.

Annesinin anlattığına göre Ayruk bebekken neredeyse hiç ağlamıyordu. Annesi ona 'Sen çocukken hiç ağlamıyordun. Çok sakindin, hiç sesin çıkmazdı' dedi.

Ancak dikkat çekici bir ayrıntı vardı: Küçük Ceren, kapı çaldığında ağlamaya başlıyordu. Ayruk bu durumu 'Sanki anneme duyurmak ister gibi' sözleriyle yorumladı.